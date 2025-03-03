С 1 марта в Липецкой области ужесточили требования к работе «наливаек»

На территории Липецкой области с 1 марта вступил в силу закон о запрете продажи пива в розлив совместно с работой общепита в заведениях, расположенных на первом этаже жилых домов. Об этом сообщили в облправительстве.

Так, точки, расположенные в жилых домах, больше не смогут разливать пиво из кранов, а должны будут продавать его только в заводской таре. При этом у заведений будет возможность работать как общепит с 8:00 до 23:00, если они располагают кухней площадью не менее 10 кв. м и 20 посадочными местами в зале. Если предприятие расположено на территории, прилегающей к многоквартирному дому, оно сможет работать дольше — до 2:00. Остальные заведения должны будут обслуживать посетителей с 9:00 до 21:00.

В конце 2024 года в регионе работали 109 магазинов и 56 точек общепита, где разливали пиво. На сегодня закрыто 17 магазинов и десять «наливаек». «Принятый закон — шаг к наведению порядка. Жители смогут спокойно гулять с детьми, отдыхать и не переживать из-за сомнительных компаний под окнами»,— отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Егор Якимов