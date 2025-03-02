Главные новости за неделю 24 февраля — 2 марта. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Частный музей бомжей начнет свою работу на Гороховой улице с 1 апреля 2025 года, сообщил создатель пространства Антон Бородин. Центром экспозиции станут истории о людях без определенного места жительства из разных веков. По словам господина Бородина, собирали экспонаты материального и нематериального характера более года и самыми разными способами. На создание пространства ушло более 1 млн рублей.

Евросоюз в день третьей годовщины начала специальной военной операции в Украине ввел полный запрет на транзакции с портами Усть-Луга и Приморск на Балтийском море. Об этом говорится в релизе на сайте Евросовета. По мнению властей ЕС, указанные порты в Ленобласти используют для передачи БПЛА, ракет и связанных с ними технологий и компонентов, а также для обхода потолка цен на нефть.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внести корюшку в Реестр объектов нематериального культурного наследия народов России. Инициативу парламентарий изложил в обращении на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой. По мнению господина Милонова, включение корюшки в перечень будет способствовать сохранению и защите блюда, продвижению отечественных нематериальных региональных брендов на международном уровне.

Киностудия «Ленфильм» передала вдове первого мэра Петербурга Анатолия Собчака Людмиле Нарусовой материалы к незавершенному фильму режиссера Семена Арановича. На камеру было записано множество интервью и бесед с бывшим главой города. Тем не менее, снять картину так и не удалось — режиссер тяжело заболел и вскоре скончался. Материалы незаконченного фильма удалось сохранить благодаря усилиям второго режиссера Тамары Агаджанян.

Совладелец ГК «Возрождение», петербургский миллиардер Игорь Букато взыскал через суд с АО «Государственная транспортно-лизинговая компания» 19,2 тыс. долларов. Иск господина Букато рассматривал Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа. Требования были удовлетворены частично. Третьими лицами в деле выступали АО «НКО "Национальный расчетный депозитарий"» и GTLK Europe Capital DAC. Речь идет о взыскании невыплаченного купонного дохода по еврооблигациям, с которыми связаны обязательства ГТЛК.

Заместителя руководителя, главбуха и генерального директора ФГУП «СКТБ „Технолог“» задержали сотрудники петербургской полиции. Они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что этот персонал и другие неустановленные лица среди сотрудников завышали цены на покупаемые товары, за счет этого вывели из оборота свыше 16 млн рублей. Предполагаемых мошенников процессуально задержали, далее им будет избрана мера пресечения.

Четыре участка компании «Невская логистика» общей площадью 40 тыс. кв. м. выставили на аукцион в Петербурге. Они предназначены под торговлю, жилье и склады. Общая цена всех лотов составляет около 370 млн рублей. Прием заявок продлится с 3 марта по 4 апреля. Торги состоятся 11 апреля.

Wildberries не удалось оспорить в апелляции решение Арбитражного суда Московской области, который ранее обязал ритейлера выплатить петербургской компании АО «Невская косметика» 2 млн рублей в качестве компенсации за то, что маркетплейс вовремя не удалил со своего сайта контрафактный товар под брендом «Ушастый нянь». Подробнее о решении суда и мотивировке — в материале «Ъ-СПб».

ООО «Озбэттериз» из Петербурга стало владельцем крупнейшего в России завода по производству вторичного свинца — ООО «Фрегат», узнал «Ъ-СПб». До 2022 года предприятие ежегодно выпускало около четверти всего объема металла в стране. Эксперты полагают, сделка могла пройти в границах от 200 млн до 1 млрд рублей. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Один человек погиб и как минимум трое пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на пересечении Ленинского проспекта и Варшавской улицы. По предварительным данным, в момент поворота водитель автобуса маршрута № 147 по неустановленной причине не справился с управлением, совершил столкновение с семью автомобилями и въехал в остановку. Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело.

Футбольный матч между «Зенитом» и московским ЦСКА после возобновления чемпионата России завершился безголевой ничьей. Матч проходил в Петербурге на «Газпром Арене». За игрой на стадионе наблюдали 50 528 зрителей. Следующий матч «Зенита» состоится 8 марта. Сине-бело-голубые сыграют с «Факелом» в Воронеже.

В связи с дефектом на трубопроводе, расположенном на Полюстровском проспекте, 59, без горячей воды и тепла остались 665 зданий, в том числе 462 жилых, По словам специалистов из АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», они онаружили неисправность при плановом объезде и приняли решение заменить ненадежный участок во избежание серьезных последствий. Вплоть до половины шестого утра 3 марта тепло и воду в указанные здания будут подавать по резервной схеме.

Петербургский СКА потерпел четвертое поражение подряд в матчах регулярного чемпионата КХЛ, на этот раз подопечные Романа Ротенберга уступили минскому «Динамо» в гостях. Встреча завершилась победой белорусского клуба со счетом 2:1. Хозяева обе шайбы забросили при игре в большинстве, отличились Крис Тирни и Вадим Шипачев. СКА сумел забросить единственную шайбу в конце второго периода. Разящую контратаку завершил Марат Хайруллин.