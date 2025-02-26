Петербургский миллиардер Букато через суд добился взыскания с ГТЛК 19,2 тыс. долларов

Совладелец ГК «Возрождение», петербургский миллиардер Игорь Букато взыскал через суд с АО «Государственная транспортно-лизинговая компания» 19,2 тыс. долларов. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Иск господина Букато рассматривал Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа. Требования были удовлетворены частично. Третьими лицами в деле выступали АО «НКО "Национальный расчетный депозитарий"» и GTLK Europe Capital DAC.

Как рассказал «ДП» Сергей Бакешин, советник и руководитель практики разрешения споров и банкротства юридической компании Maxima Legal, представляющей интересы господина Букато, речь идет о взыскании невыплаченного купонного дохода по еврооблигациям, с которыми связаны обязательства ГТЛК. Права господина Букато на ценные бумаги учитываются в иностранном депозитарии. В иске говорится об обязании произвести обмен этих еврооблигаций на замещающие облигации с аналогичными условиями, пояснил господин Бакешин.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Арбитраж взыскал в пользу «Горэлектротранса» с «Транс-Альфы» 290 тысяч рублей.

Дарья Астанина