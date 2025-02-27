Претензия «Невской косметики» оказалась не притянутой за уши

Wildberries не удалось оспорить в апелляции решение Арбитражного суда Московской области, который ранее обязал ритейлера выплатить петербургской компании АО «Невская косметика» 2 млн рублей в качестве компенсации за то, что маркетплейс вовремя не удалил со своего сайта контрафактный товар под брендом «Ушастый нянь». Суд пришел к выводу, что площадка восемь месяцев игнорировала претензии одного из крупнейших в стране производителей бытовой химии, который указывал, что никогда не выпускал емкости с детским гелем для стирки указанного в объявлениях объема.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году «Невская косметика» обнаружила на платформе Wildberries объявления о продаже подделок своей продукции под товарным знаком «Ушастый нянь»

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ В 2024 году «Невская косметика» обнаружила на платформе Wildberries объявления о продаже подделок своей продукции под товарным знаком «Ушастый нянь»

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Из материалов суда следует, что в 2024 году «Невская косметика» обнаружила на платформе Wildberries объявления о продаже подделок своей продукции под товарным знаком «Ушастый нянь». Несмотря на то, что лоты были размещены несколькими индивидуальными предпринимателей из разных регионов, включая Мордовию, Дагестан и Казахстан, АО решило привлечь к ответу и самого ритейлера. В иске сказано, что компания является производителем детского стирального геля «Ушастый нянь», но никогда не выпускала данное средство в пятилитровой емкости, тогда как большая часть контрафакта продавалась именно в такой таре.

Суд решил, что ритейлер не выполнил требования для освобождения его как информационного посредника от ответственности за нарушение исключительного права на бренд, поскольку истец неоднократно обращался с претензиями еще с ноября 2023 года.

Петербургская компания обратилась в суд 18 июня 2024 года, при этом спорные карточки были удалены только 6 августа. Представитель истца также указал, что в претензии от 24.11.2023, в числе прочего, содержалось требование по удалению предложения к продаже контрафактной продукции, размещенного ИП Байрамовой.

«Правообладатель неоднократно обращался к ООО "Вайлдберриз" как к информационному посреднику с претензиями, содержащими требования по удалению предложений к продаже контрафактной продукции, реализуемой под товарным знаком "Ушастый нянь" на сайте Wildberries. Таким образом, ответчик был явно и очевидно осведомлен о реализации его клиентами (продавцами на маркетплейсе) продукции, маркированной спорным товарным знаком, без разрешения компании–правообладателя»,— сказано в решении суда первой инстанции.

Кроме того, там говорится, что площадка имела техническую возможность быстрого реагирования на подобного рода претензии и должна была принять необходимые меры, сообщить правообладателю о результате рассмотрения его претензии, что могло бы привести к устранению нарушения в досудебном порядке.

Суд пришел к выводу, что с момента получения претензии и до совершения действий по пресечению нарушений прошло более восьми месяцев.

«Пассивное поведение, отстранение ответчика от возложенных на него законом обязанностей вынудили истца прибегнуть к защите своих нарушенных прав в судебном порядке»,— установил суд, обязав Wildberries выплатить АО компенсацию в размере 2 млн рублей.

После этого онлайн-ритейлер подал апелляционную жалобу. 26 февраля 10-й Арбитражный апелляционный суд в Москве оставил ранее вынесенное решение в силе. В пресс-службе ритейлера сообщили «Ъ-СПб», что с высокой долей вероятности компания будет оспаривать решение в кассации. «Ъ-СПб» также направил запрос в АО «Невская косметика».

Андрей Кучеров