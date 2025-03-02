Несколько сотен домов на севере Петербурга остались без отопления и горячей воды

В связи с дефектом на трубопроводе, расположенном на Полюстровском проспекте, 59, без горячей воды и тепла остались 665 зданий, в том числе 462 жилых, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Специалист АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» ведет ремонт поврежденной трубы

Фото: АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Специалист АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» ведет ремонт поврежденной трубы

Фото: АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

По словам специалистов, они онаружили неисправность при плановом объезде и приняли решение заменить ненадежный участок во избежание серьезных последствий. Вплоть до половины шестого утра 3 марта тепло и воду в указанные здания будут подавать по резервной схеме. Об этом были предупреждены жилищные организации.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что работники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приступили к обновлению тепломагистрали «Рылеевская» в историческом центре города. Планируется заменить более 2,3 км трубопроводов, проходящих по Фуражному и Виленскому переулкам, Госпитальной улице, улицам Радищева и 9-й Советской.