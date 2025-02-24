Евросоюз ввел полный запрет на транзакции с портами Усть-Луга и Приморск

Евросоюз в день третьей годовщины начала специальной военной операции в Украине ввел полный запрет на транзакции с портами Усть-Луга и Приморск на Балтийском море. Об этом говорится в релизе на сайте Евросовета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По мнению властей ЕС, указанные порты в Ленобласти используют для передачи БПЛА, ракет и связанных с ними технологий и компонентов, а также для обхода потолка цен на нефть.

Помимо портов на Балтике в «черный список» попал порт Новороссийск на Черном море, Астраханский и Махачкалинский порты на Каспийском море, московские аэропорты Внуково и Жуковский.

В рамках 16-го пакета санкций Евросоюз также ввел ограничения против авиаперевозчиков из третьих стран, выполняющих внутренние рейсы по России, а также компаний, поставляющих в РФ самолеты и другую авиационную продукцию.

Ужесточен запрет на автомобильные грузоперевозки, в том числе транзитные, по своей территории для зарегистрированных в ЕС операторов, которые на четверть и более принадлежат российскому физическому или юридическому лицу.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ночью 9 февраля в Усть-Луге случился взрыв на борту танкера Koala. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Разлива нефтепродуктов удалось избежать.

Андрей Маркелов