Евросоюз ввел полный запрет на транзакции с портами Усть-Луга и Приморск
Евросоюз в день третьей годовщины начала специальной военной операции в Украине ввел полный запрет на транзакции с портами Усть-Луга и Приморск на Балтийском море. Об этом говорится в релизе на сайте Евросовета.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
По мнению властей ЕС, указанные порты в Ленобласти используют для передачи БПЛА, ракет и связанных с ними технологий и компонентов, а также для обхода потолка цен на нефть.
Помимо портов на Балтике в «черный список» попал порт Новороссийск на Черном море, Астраханский и Махачкалинский порты на Каспийском море, московские аэропорты Внуково и Жуковский.
В рамках 16-го пакета санкций Евросоюз также ввел ограничения против авиаперевозчиков из третьих стран, выполняющих внутренние рейсы по России, а также компаний, поставляющих в РФ самолеты и другую авиационную продукцию.
Ужесточен запрет на автомобильные грузоперевозки, в том числе транзитные, по своей территории для зарегистрированных в ЕС операторов, которые на четверть и более принадлежат российскому физическому или юридическому лицу.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ночью 9 февраля в Усть-Луге случился взрыв на борту танкера Koala. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Разлива нефтепродуктов удалось избежать.