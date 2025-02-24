Музей бомжей начнет работу на Гороховой улице в Петербурге с 1 апреля

Частный музей бомжей начнет свою работу на Гороховой улице с 1 апреля 2025 года, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на создателя пространства Антона Бородина. Центром экспозиции станут истории о людях без определенного места жительства из разных веков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

По словам господина Бородина, можно будет увидеть калику перехожего XIV века, разбойника и каторжника времен после Петра Великого, обитательницу ночлежки конца XIX века, советского бича, бомжа конца 1990–х. Собирали экспонаты материального и нематериального характера более года и самыми разными способами. На создание пространства ушло более 1 млн рублей.

Помимо постоянной экспозиции с конца мая по пятницам и субботам в музее будут проводить чтения рассказов о бездомных под музыку, выставки фотографий и работ художников, показы авторских фильмах. О встречах с людьми, которые сумели выбраться с улицы, также не забыли. Бородин добавил, что создатели музея таким образом хотят убрать стигмы с аббревиатуры БОМЖ.

Вход для посетителей музея будет платным, экскурсии будут проводить каждый час. Часть вырученных денег потратят на работу сотрудников музея, часть – на помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургский девелопер КВС приобрел на торгах бывший следственный изолятор «Кресты» за 1,135 млрд рублей. Новые владельцы пространства обещают открыть в знаковом месте музей, гостиничный комплекс, рестораны, галереи и общественные пространства.

Андрей Маркелов