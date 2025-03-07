Матрену Васекину прооперируют в марте

28 февраля на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Саратов» мы рассказали историю 14-летней Матрены Васекиной из Саратовской области («Конструктивная мечта», Оксана Пашина). У девочки тяжелый сколиоз, она страдает от боли в спине, одышки и приступов головокружения. Консервативное лечение не помогает, Матрене требуется срочная операция на позвоночнике, которую московские хирурги готовы провести по новой технологии. Но стоимость операции для ее мамы неподъемна. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 117 132 руб.) собрана. Элла, мама Матрены, благодарит всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матрена Васекина

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Матрена Васекина

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 28 февраля 8540 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Саратов», «Регион-Тюмень», «Алтай» и еще 132 региональных СМИ—партнеров Русфонда, а также ХХ компаний исчерпывающе помогли 85 детям, собрано 29 478 614 руб.