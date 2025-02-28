В Саратове будут судить медсестру за получение взятки в размере 151 тыс. рублей

Саратовский суд рассмотрит уголовное дело о получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) в отношении сотрудницы медучреждения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснилось, с декабря 2019 по май 2021 года главная медсестра получила от юрлица через посредника 151 тыс. руб. в качестве взятки за способствование в заключении договоров между медучреждением и коммерческой организацией. Она обеспечивала юрлицо данными о предстоящем проведении аукционов и планируемых к закупке для нужд больницы дезинфицирующих средствах. Также фигурантка информировала организацию о предложениях, которые поступали от прочих участников электронных аукционов.

Специалистам предстоит оценить действия взяткодателя и посредника. Следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудницы саратовского медучреждения. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов