Суд в Приморье отменил смягчение режима лечения шамана Габышева

Приморский краевой суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры об отмене решения суда первой инстанции о переводе якутского шамана Александра Габышева в психбольницу общего типа. Шаман продолжит проходить принудительное лечение в психиатрической больнице специализированного типа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Габышев

Фото: Wikimedia.org / Ybelov Александр Габышев

Фото: Wikimedia.org / Ybelov

«Материал направлен на новое рассмотрение в Уссурийский райсуд. Хождение по кругу длиной в четыре года продолжается»,— сообщил адвокат шамана Алексей Прянишников (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Объединенная пресс-служба судебной системы Приморья подтвердила, что постановление суда первой инстанции отменено, и дело направлено на новое рассмотрение.

В декабре 2024 года Уссурийский районный суд смягчил шаману Габышеву тип лечения — со специализированного типа на принудительное лечение общего типа в психиатрической больнице. Ходатайство о переводе шамана в стационар общего типа подало руководство медучреждения. Уссурийская городская прокуратура с решением райсуда не согласилась и его обжаловала. В июне Уссурийский райсуд отказывал в смягчении режима лечения, в июле Приморский крайсуд отклонил апелляционную жалобу защиты на это решение.

Шаман Александр Габышев стал известен в 2019 году, когда отправился в пеший поход из Якутска в Москву. Целью своего марша он называл «изгнание» президента Владимира Путина. В сентябре того же года шамана задержали на 202-м км федеральной трассы М-53 «Байкал» и вернули в Якутию. Региональное управление СКР возбудило в отношении него дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК). За время расследования уголовного дела шамана дважды помещали в психиатрическую больницу.

После второй госпитализации в 2021 году против него возбудили новое дело по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти), по которому его признали невменяемым. В июле 2021 года Якутский городской суд вынес решение о направлении шамана на принудительное лечение. Сначала Александр Габышев находился в Новосибирской психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением. В апреле 2022 года его перевели в психиатрическую больницу в Уссурийске.

Алексей Чернышев, Владивосток