Базарный город

Продуктовые и вещевые рынки сегодня есть во всех странах мира, несмотря на обилие современных торговых центров и маркетплейсов. «Ъ-Кубань» в первой части спецпроекта «Ретроспектива» попытался найти в истории кубанской столицы с конца XVIII века до советских времен ответ, почему для Краснодара ярмарки и базары были градообразующей конструкцией. Вторая часть исследования попробует понять, остаются ли они таковыми до сих пор. А также рассказывает о трудностях стихийной торговли бюстгальтерами, знаковой рыночной фигуре Вите Ложкине, кровавых и бескровных переделах власти на краснодарских барахолках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран История рынков Краснодара с начала 1990-х по наши дни неразрывно связана с акционерным обществом «Экспо-Центр»

Фото: Дмитрий Михеенко История рынков Краснодара с начала 1990-х по наши дни неразрывно связана с акционерным обществом «Экспо-Центр»

Фото: Дмитрий Михеенко

Барахолка в поисках дома

Перестройка, распад Советского Союза, переход на рыночную экономику и, как следствие, остановка крупнейших предприятий вынудили россиян искать другие, не связанные с их основными профессиями, источники заработка. Ситуация в Краснодаре ничем не отличалась от остальных городов шестой части суши. Поэтому, как свидетельствуют участники событий тех лет, на улицах столицы Кубани стали возникать островки стихийной торговли — «барахолки».

«Самые дорогие вещи были из Польши. Это знаменитые "Адидасы", за два костюма которых люди готовы были продать дом»,— делится один из руководителей краснодарского вещевого рынка на условиях анонимности.

Бывший директор АО «Экспо-Центр» Владимир Апухтин рассказывает, что в те времена торговля была одним из самых популярных способов заработка. «Тогда открылись границы, и из-за рубежа вагонами везли различные вещи, которых раньше наш человек не видел. В торговлю вливалось все больше людей. Все началось с простой барахолки на углу улиц Калинина и Кирова возле Сенного рынка, где поворачивает трамвай. Со временем эта стихийная зона торговли расширялась, и город решил убрать торгашей с этого места. Их постоянно гоняли, но торговля возрождалась на соседних улицах»,— говорит господин Апухтин.

Еще один участник тех событий, пожелавший остаться не названным, рассказывает, что современная история рынков Краснодара началась с того, что бывший руководитель одного из подразделений краевого главка Александр Абакумов был назначен городскими властями ответственным за рыночную торговлю. Чтобы хоть как-то систематизировать и легализовать барахолки, он начал сбор денег с торговцев. «Тогда все это было настолько стихийно, что не было никаких условий ни для торговцев, ни для покупателей. Абакумов, помню, рассказывал, как одна женщина, торгующая вещами, говорит ему, мол, подойди ко мне, я дам тебе три рубля платы за место. И он, в начищенных ботиночках ступая в лужу с грязью, подошел к ней и взял первую арендную плату. Столько времени прошло, но тот эпизод прочно засел в его памяти»,— рассказывает очевидец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перекресток улиц Калинина и Кирова, где в начале 90-х гг. стихийно возникла первая барахолка

Фото: Дмитрий Михеенко Перекресток улиц Калинина и Кирова, где в начале 90-х гг. стихийно возникла первая барахолка

Фото: Дмитрий Михеенко

Владимир Апухтин пришел руководить акционерным обществом «Экспо-Центр», созданным для управления рыночной торговлей, в самом начале 90-х гг. Тогда 68% акций АО было у администрации Краснодара, а остальные 32% — у частных лиц. По словам господина Апухтина, его компаньон Александр Абакумов вел переговоры с мэрией о предоставлении торговцам какого-то законного и постоянного места.

Владимир Апухтин, экс-директор АО «Экспо-Центр»: «Первое время под вещевой рынок отдали территорию в районе мясокомбината на Дубинке (район бывшего авторынка на ул. Обрывной.— «Ъ-Кубань»). Потом было принято решение отдать под рынок территорию, где он находится теперь,— возле Вишняковского сквера. Тогда на месте нынешнего Вишняковского рынка планировали построить автовокзал, но планы реализовать не удалось — то ли денег не хватило, то ли по каким-то другим причинам. И тогда глава Пассажиравтотранса, который вроде бы приходился родственником губернатору, согласился передать землю под строительство вещевого рынка. Когда этот вещевой рынок создали, его назвали "Экспо-Центр". Это был рынок "на бумаге" — на картонных коробках, на ящиках,— в простонародье его так и называли "барахолка"».

Однако, по воспоминаниям очевидцев, торговцы вещами не спешили переезжать на отведенную им территорию за Дубинкой. Возле Центрального колхозного рынка, где появились первые барахолки, была хорошая проходимость, а на улицу Обрывную нужно было ехать специально. Как рассказывает бывший замначальника отдела по координации работы рынков и мелкорозничной нестационарной торговли администрации Краснодара Сергей Чикало, в 1991 году встал вопрос объединения стихийной торговли вещами в одном месте. Торговать на Обрывной улице, по словам собеседника «Ъ-Кубань», было далеко, неудобно, а кроме того, там была подтопляемая территория.

Сергей Чикало, экс-замначальника отдела по координации работы рынков и мелкорозничной нестационарной торговли администрации Краснодара: «Народ тогда фактически загоняли на вещевой рынок на Вишняках. Люди не хотели, упирались, им было хорошо возле Сенного рынка, но решение было принято. Для вытеснения торговцев привлекали силовые структуры, ездили машины с мегафонами, откуда объявляли: "Товарищи, вам предлагают перенести свою торговлю на вещевой рынок, завтра мы будем освобождать улицу от торговых рядов"».

На улице Обрывной в так называемой «яме» вещевой рынок существовал какое-то время параллельно с автомобильным рынком. Когда торговцев вещами переселили на Вишняки, авторынок остался и просуществовал в том месте до 2018 года — шесть лет назад его перенесли в нынешнее место на улицу Заводскую. «Когда я возглавил "Экспо-Центр", в его составе был еще и автомобильный рынок, который находился за мясокомбинатом на улице Обрывной. Там продавались в основном подержанные автомобили, продавцы платили какие-то взносы за право торговать машинами. Там же шла торговля запчастями»,— вспоминает Владимир Апухтин.

А вещевому рынку пришлось осваивать пустырь на Вишняках, местами застроенный, по свидетельству событий тех лет, полуразрушенными домами. Сергей Чикало рассказывает, что до появления там вещевого рынка по улице Черноморской стояли хатки-мазанки, а сама местность была заболоченной, поскольку когда-то там протекала река Карасун. Болотистые места, по словам рассказчика, со временем засыпались, частные дома выкупались и шли под снос, земли переводились в другую категорию, и количество торговых рядов росло.

Виталий Бондарь, краевед: «Раньше — это был берег Карасуна. Его осушили в 50–70-х годах. Руслом реки была вся территория, примыкающая к стадиону Кубань и телецентру. Мало кто знает, что нынешняя улица Суворова — это тоже русло Карасуна, раньше она так и называлась — Карасунский канал. А территория, где сейчас находится Вишняковский рынок,— это карасунская пойма. Когда ее осушили, какое-то время там ничего не было, разве что какая-то свалка. А в начале 90-х годов это место быстро приспособили под торговые ряды. Это произошло тогда, когда торговля стала свободной, люди стали ездить в Польшу и Турцию, привозить оттуда вещи на продажу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Территория, где сегодня находится Вишняковский рынок, в 1966 году

Фото: myekaterinodar.ru Территория, где сегодня находится Вишняковский рынок, в 1966 году

Фото: myekaterinodar.ru

Расцвет и закат «Экспо-Центра»

Сергей Чикало вспоминает, что рынки Краснодара никогда не были в собственности города. Колхозный рынок, например, имел соответствующую форму собственности, а кооперативный — принадлежал кооперативам. Однако в 90-е годы, когда начали делить советское наследие, появились муниципальные рынки — например, старый Сенной рынок, называвшийся тогда Центральным колхозным.

«А вообще везде все происходило примерно одинаково: создавалось общество с ограниченной ответственностью (поскольку было указание от власти — все, что можно приватизировать, нужно приватизировать), работники рынков покупали за счет ваучеров доли в ООО, а в дальнейшем происходило укрупнение, кто-то эти доли скупал, допустим, директор рынка или кто-то другой, у кого были на это финансовые возможности. По Восточному рынку, насколько я помню, было три учредителя, на других рынках — такая же ситуация, кроме муниципального Сенного»,— делится Сергей Чикало.

Владимир Апухтин рассказывает, что торговля заграничными вещами со временем приняла настолько массовый характер, что и территории рынка на Вишняках перестало хватать. Для экономии места стали использовать бетонные блок-комнаты. Над ними возводили второй этаж, где делали склад, а на первом этаже ломали перегородки и устраивали торговое помещение. И так — по всему периметру Вишняковского рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшие блок-комнаты на вещевом рынке, приспособленные под торговые павильоны

Фото: Дмитрий Михеенко Бывшие блок-комнаты на вещевом рынке, приспособленные под торговые павильоны

Фото: Дмитрий Михеенко

Постепенно, рассказывает экс-директор «Экспо-Центра», в городе начали вестись разговоры, что разросшийся вещевой рынок на Вишняках стал мешать всем и неплохо бы его вынести за пределы города.

Владимир Апухтин, экс-директор АО «Экспо-Центр»: «На одном из совещаний в городе мне предложили перенести рынок за поселок Гидростроителей, в место, которое сейчас называется "яма". Сейчас там построено огромное количество высотных домов, а тогда это была низина и болото. Мы начали изучать вопрос, даже сделали некоторые приобретения, чтобы организовать подъезды, но в итоге пришли к выводу, что для организации рынка там необходимо огромное количество щебня, чтобы засыпать все эти болота. В итоге мне удалось убедить город, что рынок на Гидрострое — это просто закапывание денег».

Тогда же директору «Экспо-Центра», в активе которого на тот момент были вещевой рынок на Вишняках и авторынок на Обрывной, удалось уговорить чиновников мэрии отдать ему заброшенный павильон возле Сенного рынка, строительство которого остановилось еще в 80-е гг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство крытого рынка, 1990 год

Фото: myekaterinodar.ru Строительство крытого рынка, 1990 год

Фото: myekaterinodar.ru

«Тогда я обратил внимание властей, что в центре Краснодара долгое время стоит бесхозной территория так называемого "крытого рынка", которая огорожена забором, за который выбрасывают мусор с Сенного рынка. Тогда главой города был Николай Кряжевских. Его решением "Экспо-Центру" передали недостроенный и брошенный крытый рынок. Мы начали его обустраивать. Денег не хватало. Мы пригласили иностранцев, которые нашли решение, как сохранить сгнившую крышу. А потом мне в "Экспо-Центр" отдали еще и Сенной рынок, который на тот момент был муниципальным»,— рассказывает Владимир Апухтин.

Владимир Апухтин, экс-директор АО «Экспо-Центр»: «Получилось объединить финансовые усилия и закончить строительство крытого рынка. К этому времени главой города уже стал Николай Приз, при нем мы и ввели в эксплуатацию этот павильон. Сенного рынка уже нет, а крытый рынок работает до сих пор. Правда, с момента ввода его в эксплуатацию никто туда ни копейки денег не вложил, и сегодня он находится в ужасном состоянии, я иногда заезжаю туда посмотреть».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенной крытый рынок сегодня

Фото: Дмитрий Михеенко Сенной крытый рынок сегодня

Фото: Дмитрий Михеенко

Один из руководителей «Экспо-Центра» рассказывает, что существовал план объединения Сенного и крытого рынков пешеходным мостом. Был проект реконструкции двух базаров, с увеличением мясного павильона на два этажа.

«Но этот проект так и не был реализован, что в итоге убило Сенной рынок. Там поставили какие-то палатки вещевые, но получилось ни то ни се. В конце концов у каждого района появился свой мини-рынок, и люди перестали ездить на Сенной. В довершение всего популярность рынка добили пробки в центре города и открывшиеся повсеместно супермаркеты. По факту Сенного рынка сегодня нет — есть какой-то неуклюжий супермаркет под названием "крытый рынок". Сейчас там нет полного набора продуктов, который нужен покупателю, и человек, скорее, пойдет купит все необходимое в супермаркете у дома. Там и качество будет выше, чем на этом крытом рынке»,— говорит участник событий, имевший отношение к руководству «Экспо-Центра».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенной крытый рынок сегодня занимает площадь всего одного квартала

Фото: Дмитрий Михеенко Сенной крытый рынок сегодня занимает площадь всего одного квартала

Фото: Дмитрий Михеенко

Владимир Апухтин вспоминает, что Вещевой рынок к тому времени расширился до глобальных размеров. Появились предприниматели, которые скупали прилегающие к рынку гаражи и строили новые торговые ряды. По словам очевидцев, на Вишняках еще был так называемый «ночной рынок». «По ночам на протяжении лет десяти приезжали автобусы, и люди от Ростова до Новороссийска оптом закупались вещами. Это было в период, когда предпринимателей заставляли ставить кассовые аппараты, а они всячески этому противились»,— рассказывает пожелавший остаться неизвестным член совета директоров «Экспо-Центра».

Устроившаяся по редакционному заданию на работу продавцом корреспондент «Комсомольской правды — Кубань» так описывает обстановку на крупнейшем в крае Вишняковском рынке:

«Жизнь на Вишняках кипела вовсю. На входе жарились пирожки, между прилавками сновали торговцы с горячим кофе и всякой снедью. А во "вьетнамских" рядах уже вовсю шла бойкая торговля женским бельем. <...> "Торговать бельем — самое неблагодарное дело,— начинает уверять меня одна из торговок.— Платят двести рублей за день, а мороки не оберешься. Каждый второй так и норовит трусы спионерить. Иди джинсами торгуй, там условия куда лучше. Хотя, если тебе так хочется, поговори с хозяином. Если Бин тебя возьмет, мы совсем не против".



Казалось, прогуливающийся возле прилавка с нижним бельем вьетнамец только и ждал этих слов. "Гражданство есть? — спросил Бин в лоб на ломаном русском языке.— Без гражданства никак нельзя. По нескольку раз в неделю приходят проверяющие. Вот у меня парень сидел на белье. Хороший. Порядочный. Но без гражданства. Уже две недели дома отсиживается. Ждет, когда все эти заморочки закончатся".



Я достаю из сумки паспорт с краснодарской пропиской. Бин довольно кивает головой — мол, беру тебя на работу, а на словах добавляет: "За выход плачу двести рублей. Согласна? Тогда зазывай покупателей. Нужно все время улыбаться и размахивать бельем. Сделаешь лицо кирпичом — выгоню сразу"».



«Комсомольская правда — Кубань», от 11 мая 2007 года.

Владимир Апухтин рассказывает, что в 2005 году новое руководство края предложило ему перейти на другую работу. Власть на Вишняковском и Сенном рынке перешла так называемой «команде Ремезкова» — Александра Ремезкова, нынешнего депутата Госдумы РФ, с мая 2002 года по июнь 2008-го работавшего первым заместителем главы администрации Краснодарского края, а в 2008 году перешедшего на должность председателя совета директоров ОАО «Крайинвестбанк». Компаньонами господина Ремезкова были Андрей Щенников и Виталий Кречетов.

По словам Владимира Апухтина, не прошло и полгода, как у «Экспо-Центра» поменялись собственники, они сумели полностью приватизировать общество. «Но город, видимо, начал сопротивляться, и Сенной рынок у "ремезковских" отобрали, он опять стал муниципальным, однако просуществовал недолго — на его месте построили многоэтажный жилой комплекс. Сам "Экспо-Центр" тоже недолго просуществовал — новая команда была вынуждена продать его Арсену Канокову, бывшему главе Кабардино-Балкарии. У Канокова огромный бизнес, поэтому очевидно, что он и не собирался здесь ничего развивать, а деньги с "Экспо-Центра" уходили в Москву. Насколько мне известно, в планах Канокова продать "Экспо-Центр", но это пока неподтвержденная информация»,— рассказывает господин Апухтин.

Андрей Щенников на вопрос «Ъ-Кубань» о причинах продажи «Экспо-Центра» и прибыльности этого бизнеса лаконично отправил корреспондента в пресс-службу рынка, ограничившись фразой, что рыночный бизнес никогда не был маржинальным.

Кстати, Владимир Апухтин в бытность своего руководства Вишняковским рынком построил на углу улиц Ставропольской и Переходной большой торговый комплекс, оставив часть «Вишняков» в своей собственности.

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Фото: Дмитрий Михеенко Торговый центр на Вишняковском рынке

Фото: Дмитрий Михеенко

В лихие времена

Расцвет свободной торговли в 90-е годы пришелся на расцвет деятельности криминальных группировок в Краснодаре, которые, по свидетельству некоторых участников тех событий, имели тесную связь с органами правопорядка.

«Был такой Витя Ложкин. Он представитель старой уголовщины и собирал деньги в общак. Это была его прямая обязанность. Года с 1991-го до 1996-го "ложкинские" обкладывали данью торговцев, но к концу 90-х уголовный элемент кормился уже со своих стоянок, магазинов и других площадей, которые вчерашние бандиты законно сдавали в аренду. Были, конечно, в те времена и наперсточники, и всякого рода кидаловы. Они там кормились до момента, пока не пришел Андрей Щенников с Виталием Кречетовым. Они их выдавили»,— рассказывает участник тех событий.

По словам одного из руководителей «Экспо-Центра», пожелавшего не называть свое имя, Виталий Кречетов, возглавлявший тогда крытый рынок, был фигурой новой формации. «Он им слишком резко сказал уходить с рынка, в итоге на него было совершено покушение. Машину, за рулем которой ехал Кречетов, а на заднем сиденье был его 10-летний ребенок, практически в упор расстреляли. В кустах потом нашли две пустые обоймы от АКМ 62. Но Кречетов сумел уехать, получив ранение. Если посмотреть кадры расстрелянной машины, невозможно поверить, что человек там выжил. Мало того, пока Виталий пытался спрятать сына, в подголовник его сиденья вошли три пули»,— рассказывает собеседник «Ъ-Кубань».

«Директора Крытого рынка расстреляли среди бела дня» («Комсомольская правда — Кубань» от 06.09.2006 года) «Киллеры открыли огонь по машине Виталия Кречетова в 19 часов 40 минут минувшего понедельника. В черном джипе, кроме мужчины, был его десятилетний сын Саша. Они с папой возвращались домой. А попали в больницу скорой помощи. Выстрелы преступников настигли Кречетовых буквально в двух минутах езды от дома, на углу улиц Проезд 2-й Линии и Круговой, что в Славянском микрорайоне Краснодара. По одной из версий, стрелявшие поджидали бизнесмена в кустах рядом с дорогой. Виталий сбросил скорость у "лежачего полицейского", и в этот момент его иномарку стали расстреливать из автоматов Калашникова. Несмотря на ранения, мужчина не остановился, свернул на улицу Круговую и продолжал двигаться. До ближайшей станции скорой помощи Виталий доехал сам — благо она оказалась недалеко».

На станции скорой помощи тогда «Комсомольской правде — Кубань» сообщили, что Виталий Кречетов поступил в больницу в тяжелом состоянии и находится в реанимации, а его сын Александр с ранением бедра попал в травматологию. В краевой прокуратуре изданию заявили, что одна из основных версий покушения — профессиональная коммерческая деятельность пострадавшего. Уголовное дело было возбуждено по ст. 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), преступников установить и найти так и не удалось.

Владимир Апухтин поведал «Ъ-Кубань», что случайно встретил Виталия Кречетова спустя годы на Кипре, и тот рассказал, что покушение на него организовали не «ложкинские», а якобы его же компаньоны из-за активов «Экспо-Центра».

Кстати, история противостояния господина Кречетова с компаньонами получила продолжение в 2009 году, когда, как писал «Ъ-Юг», депутат Законодательного собрания Кубани и генеральный директор ОАО «Экспо-Центр» Андрей Щенников стал фигурантом уголовного дела о причинении бюджету Краснодара имущественного ущерба в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ). Речь шла о выплате арендной платы за якобы использование «Экспо-Центром» имущественного комплекса одного из рынков, который в то время находился в муниципальной собственности. Выплата по аренде была задержана в связи с договоренностью с мэрией о взаимном списании долгов. По данным «Ъ-Юг», в уголовном деле речь шла об ущербе в сумме около 5 млн руб. В ОАО «Экспо-Центр» изданию тогда заявили, что ранее претензий в связи с выплатой аренды муниципалитет не предъявлял. Парламентарию избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, но на этом уголовное преследование закончилось по нереабилитирующим основаниям — фигурант возместил долг мэрии.

Пресс-служба ОАО «Экспо-Центр» (цитата по материалу «Ъ-Юг» от 13.08.2009 года) «Во время проведения следственных действий на рынках, принадлежащих обществу, произошел ряд инцидентов, характер которых дает основания оценивать их как попытку рейдерского захвата. Во время обыска бывший член совета директоров предприятия Виталий Кречетов захватил кабинет директора Крытого рынка и объявил работникам, что произошла смена руководства. Также люди из окружения господина Кречетова осуществляли незаконный сбор денег за предоставление торговых мест. По данным фактам поданы заявления в правоохранительные органы».

Владимир Апухтин вспоминает Витю Ложкина как крайне неприятного человека, члены банды которого постоянного находились на Вишняковском рынке. «Я иногда общался с этим Ложкиным, это очень мерзкая личность. Его качки сидят в коридоре, а он заходит ко мне в приемную, чтобы показать, что он такой сильный и может решать вопросы. Но я сам бывший следователь прокуратуры, более того, у меня были встречи с многими начальниками правоохранительных органов. Мне они сказали: "Будь с ними поаккуратнее, чтобы не было никаких недоразумений. Но не дай бог, чтобы с тобой поступили как-то не так. Мы их уже всех предупредили"». Я старался держать нейтралитет, понимал, что выгнать мне их практически нереально»,— рассказывает господин Апухтин.

Владимир Апухтин, экс-директор АО «Экспо-Центр»: «Были такие случаи, когда мне звонит начальник отдела милиции и говорит: "Пожалуйста, не обижай этих ребят, а то они жалуются, что ты у них опять отобрал какую-то стоянку". Я ему говорю: "Они же там хулиганят на этих стоянках, у людей деньги забирают ни за что. Игровые автоматы кругом стоят, дурят людей". А он мне говорит: "Ты пойми, я бы сам их выгнал, но они иногда мне помогают. Я порой дежурную машину на происшествие не могу выслать, потому что бензина нет. А они хоть на бензин мне денег дают". Я понимал, что Витя был тот еще пройдоха — где-то действительно помогал милиции, а взамен просил какое-то покровительство».

Экс-директор «Экспо-Центра», по его словам, сохранял нейтралитет, но потом у бандитов начались междоусобные войны. «И моих работников кого-то побили, убили одну женщину. Василий был у меня заместителем директора Вещевого рынка, убили его, сволочи. Это где-то 1998–2000 годы»,— рассказывает Владимир Апухтин.

В то же время, по словам Сергея Чикало, занимавшего тогда руководящий пост в городской администрации, беспредела на краснодарских рынках никогда не было. Криминал в 90-х и начале нулевых, по его словам, был только там, где торговали этнические группировки с Кавказа. Но в Краснодаре, отмечает он, на рынках заправляли в основном славянские группировки, кроме того, всегда четко работали правоохранительные органы. На Вещевом рынке даже была создана отдельная рота МВД.

Сергей Чикало, экс-замначальника отдела по координации работы рынков и мелкорозничной нестационарной торговли администрации Краснодара: «Группировка Ложкина больше контролировала не рынок, а наперсточников и автопарковки. А на рынок они никогда не претендовали, да и не могли претендовать. Я встречался по рабочим моментам с Витей, он оставлял впечатление вполне интеллигентного человека. Крепенький, подкачанный, в золотых очках, но вел себя, по крайней мере со мной, вполне адекватно. Возможно, потому что я представлял администрацию города. На моей памяти не было каких-то наездов, ведь это место их кормило, зачем им создавать там какие-то проблемы. А потом уже в нулевых тихо, незаметно, но всю эту уголовщину четко повыдавливали отовсюду. Сейчас я периодически еще встречаю знакомые лица из тех времен, но они все уже работают официально, стали предпринимателями, платят налоги».

Витя Ложкин (настоящая фамилия — Кононенко) был приговорен к девяти годам лишения свободы в апреле 2006 года. Его с подельником Ендовицким признали виновными в вымогательстве имущества замдиректора детского спортивно-оздоровительного комплекса «Криница» (ч. 3 ст. 163 УК РФ). После оглашения приговора следы Ложкина теряются.

Издание «Юга.ру» (от 04.04.2006 года) «Следствием установлено, что Кононенко, имеющий криминальный псевдоним "Ложкин", в июне 2004 года совместно с Ендовицким и другими лицами совершил вымогательство имущества заместителя директора детского спортивно-оздоровительного комплекса "Криница", расположенного в поселке Бетта Геленджика, в крупном размере, с применением насилия. В результате проведения мероприятий, Кононенко и Ендовицкий были задержаны, расследование уголовного дела было поручено следователю по особо важным делам следственной части ГСУ при ГУВД края В. Горюнову. Он, возглавив следственно-оперативную группу, на высоком профессиональном уровне организовал ее работу, что позволило изобличить Кононенко и Ендовицкого в совершении данного преступления, а также доказать их причастность к совершению других аналогичных преступлений. По результатам рассмотрения уголовного дела в суде Кононенко осужден к девяти годам лишения свободы, Ендовицкий к семи годам лишения свободы».

«Рынки будут существовать всегда»

Сегодня на территории Краснодара работают Кооперативный рынок (ЗАО, несколько собственников), Вишняковский рынок (несколько юридических лиц, в том числе АО «Эклектик», ТК «Вишняки» и др.), рынок на ул. Трудовой Славы, 9 (управляющая компания — ООО «Лэтсар»), Восточный рынок по ул. Стасова, 161 (ООО «УК "Восточный рынок"») и Сенной рынок на ул. Рашпилевская, 137 (АО «Экспо-Центр»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из входов на вещевой рынок на Вишняках

Фото: Дмитрий Михеенко Один из входов на вещевой рынок на Вишняках

Фото: Дмитрий Михеенко

Как рассказала «Ъ-Кубань» начальник управления торговли администрации Краснодара Ольга Ольшанская, форма собственности у краснодарских рынков частная, а земельные участки, расположенные под торговыми площадями по Трудовой Славы, 9 и Стасова, 161, находятся в частной собственности, по ул. Рашпилевской, 137 — заключен договор аренды муниципальной земли.

«Отдельная статистика по размеру поступлений в муниципальный бюджет, приносимый рынками Краснодара, не ведется. Однако с января по сентябрь 2024 года в городскую казну от деятельности предприятий потребительской сферы поступило более 6 млрд руб., что составляет 50% всех поступлений»,— говорит госпожа Ольшанская.

Начальник управления торговли администрации Краснодара Ольга Ольшанская: «Перспектива развития такого формата, как рынки, позволяет при выборе продуктов питания обратить внимание покупателей на фермерскую продукцию, а также позволяет стабилизировать цены за счет конкуренции. То же самое относится и к ярмаркам, в том числе и к ярмаркам в формате "выходного дня"».

Сергей Чикало рассказывает, что во всем мире порядка 20–30% торговли приходится на рынки. Большая часть — на продовольственные, но существуют (в том же Париже), по словам собеседника «Ъ-Кубань», и вещевые рынки.

«На них можно подобрать нужный ассортимент, поскольку (если говорить откровенно) все наши большие сети рассчитаны на определенного покупателя, с определенными вкусами. А на рынках все-таки свой покупатель. Например, где в магазинах вы купите женские панталоны? Их просто нет в продаже, а на вещевом рынке — есть. Или бабушкин бюстгальтер? Рынки будут существовать всегда. В первую очередь, конечно, продовольственные, но и вещевые — тоже»,— говорит господин Чикало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ряды вещевого рынка на Вишняках

Фото: Дмитрий Михеенко Ряды вещевого рынка на Вишняках

Фото: Дмитрий Михеенко

Как я торговала на рынке. Корреспондент «КП» встала за прилавок вместо продавца-мигранта («Комсомольская правда — Кубань» от 11.05.2007 года): «— Белье! Элегантное, модное бельишко! Не проходите мимо! — ору что есть мочи я с навешенной на лицо улыбкой.

— Громче кричи и маши руками,— шипит Бин.— Твое дело — заманить. С пустыми руками никто не уходит.

Сразу появляется пожилая женщина и просит бюстгальтер пятого размера. На помощь приходит тетя Зина.

— Размеры неправильные. Мерить бельишко нужно!

— Как? — удивляется тетка.

— Каком кверху,— беззлобно веселится моя напарница.— Сымай куртку и надевай «доспехи»! А ты (обращается уже ко мне) обслужи даму.

Подбегаю к бабульке, помогаю ей снять тяжелую куртку и накидываю себе на плечи. На прилавок — нельзя, чтобы товар не загораживать. Окидываю пенсионерку взглядом и начинаю копаться в бездонных баулах с бельем. Разобраться, что за каракули выведены на этикетках, невозможно. Поэтому просто на глаз выбираю бюстгальтер самых внушительных размеров и пытаюсь застегнуть его поверх свитера клиентки. Неловкое движение — и с края прилавка на землю летит целая стопка трусов.

— Будь аккуратна. Выгоню! — опять шипит Бин.

В общей сложности я потратила на бабушку около часа, получила за это выручку в 150 рублей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вещевые ряды есть и на Сенном рынке

Фото: Дмитрий Михеенко Вещевые ряды есть и на Сенном рынке

Фото: Дмитрий Михеенко

Сергей Чикало признает, что объемы продаж на рынках за последние годы серьезно упали. Поэтому сегодня этот традиционный вид розничной торговли пытается, по словам собеседника, осовременить внешний вид и построить какие-то торговые центры.

«Но рынки будут всегда. Во всех странах есть рынки. Когда я работал в администрации, мы ездили смотреть разные рынки — Сенной в Санкт-Петербурге и Сенной в Стокгольме. Кстати, в Стокгольме Сенной рынок — это трехэтажное здание с эскалаторами, но сохранившее всю рыночную суть, когда какому-нибудь предпринимателю выделяется торговое место, где он реализует свой товар. Я уже молчу про турецкие рынки, до которых нам еще расти и расти — там красота»,— резюмирует Сергей Чикало.

Дмитрий Михеенко