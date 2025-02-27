В Ярославле не согласовали мемориальную доску Жириновскому

Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова отказал общественнику Сергею Казанскому в согласовании установки мемориальной доски основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому. Копию ответа «Ъ-Ярославль» предоставил господин Казанский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Жириновский

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Владимир Жириновский

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Общественник предложил разместить памятную табличку на фасаде здания юридического факультета на улице Собинова, бывшем доме политического просвещения. В здании неоднократно выступал Владимир Жириновский, кроме того, он имел звание «Заслуженный юрист России». От вуза общественник хотел получить согласие на установку мемориальной доски. ЯрГУ отказал, ссылаясь на то, что собственником здания является не вуз, а Российская Федерация. Также в ответе указано, что закон запрещает вмешательство политических партий в деятельность образовательных организаций.

«Несмотря на уважение к памяти В.В. Жириновского, установка мемориальной таблички не представляется возможной»,— говорится в ответе за подписью проректора вуза Александра Краснова.

Общественника ответ не устроил, он пытается добиться от вуза согласия. В частности, он обратился к председателю партии Леониду Слуцкому с просьбой повлиять на университет.

«Направляю депутатское обращение губернатору Ярославской области Михаилу Яковлевичу Евраеву с просьбой рассмотреть вопрос увековечивания памяти В.В. Жириновского в Ярославле»,— говорится в письме Леонида Слуцкого.

Ранее Сергей Казанский предлагал назвать в честь умершего политика улицу в Ярославле, но получил отказ от мэрии города.

Антон Голицын