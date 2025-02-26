Суд Москвы поддержал ФАС в деле о взимании доплаты МТС с абонентов в Крыму

Арбитражный суд Москвы поддержал решение Федеральной антимонопольной службы России в отношении МТС о прекращении взимания доплаты с абонентов в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Компания обжаловала решение и предписание службы, однако Арбитражный суд Москвы поддержал позицию ведомства. ФАС России отмечает, что сейчас только МТС оспаривает требование службы о необходимости отмены наценки на услуги связи в Крыму и Севастополе.

Ранее на территории полуострова отменили наценку за пользование мобильной связью такие операторы, как «Билайн», Т2 Мобайл, ООО «ВТБ Мобайл» и «Ростелеком». Кроме того, крымские операторы ООО «К-Телеком» и ООО «КТК-Телеком» отменили роуминг для своих абонентов при поездках по России.

Алина Зорина