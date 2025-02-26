Суд признал обоснованными требования ВТБ к «Арифметике» на 4,4 млрд рублей

Арбитражный суд Новосибирской области признал требования в 4,39 млрд руб. со стороны ВТБ по долгу к ООО «Арифметика» (микрокредитная компания OR Group) обоснованными, ВТБ включен в третью очередь реестра требований кредиторов. Это следует из определения суда, размещенного в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

«Включить требование банка ВТБ в размере 4,39 млрд руб., в том числе 4,37 млрд руб. — основной долг, 26 млн руб. — штрафные санкции, в реестр требований кредиторов должника ООО «Арифметика», с отнесением в третью очередь удовлетворения, в том числе часть этого требования в размере 4,2 млрд руб., как обеспеченное залогом имущества должника — прав по договору банковского, залогового счета»,— говорится в документе.

Кроме того, суд по заявлению банка принял решение выделить в отдельное производство требование в размере 1, 8 млрд руб., в том числе 1,7 млрд руб., как обеспеченное залогом имущества должника — прав по договору банковского, залогового счета. Судебное заседание по рассмотрению выделенных требований назначено на 5 марта.

С заявлением о признании «Арифметики» банкротом из-за долга по кредиту в 1,3 млрд руб. в октябре 2022 года в суд обратился ПАО Сбербанк. В октябре 2022 года с аналогичным иском в суд из-за долга по кредиту в размере 4,6 млрд руб. обратился банк ВТБ. В июне 2024-го компания была признана банкротом, введена процедура конкурсного производства.

Согласно материалам делам, ВТБ в период с 2017 по 2021 годы предоставил головной компании OR Group — ООО «Обувь России» — несколько кредитов. Долг по ним на дату введения процедуры банкротства составил в общей сумме 6,1 млрд руб.

ОR Group — торговая платформа, объединяющая маркетплейс Westfalika.ru, сеть торговых и сервисных точек, изготавливает обувь под собственными брендами. С начала 2022 года входящее в группу ООО «ОР» допустило серию дефолтов по девяти выпускам облигаций. После чего в арбитражные суды начали поступать заявления о банкротстве компаний группы. В декабре 2023 года арбитражный суд Москвы ввел наблюдение в головной компании группы ПАО «ОР групп» по заявлению Промсвязьбанка из-за долга в 1,7 млрд руб.

Лолита Белова