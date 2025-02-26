Бывший замминистра транспорта Игорь Чалик задержан по делу о растрате

Правоохранительные органы заинтересовались бывшим заместителем министра транспорта России Игорем Чаликом, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источники. По данным источников «Известий», бывшего чиновника задержали по делу о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Игорь Чалик

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Игорь Чалик с декабря 2023 года занимал пост руководителя Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА), подведомственного Росавиации. Как рассказали источники издания, в 2024 году фигурант пять раз незаконно выписал премию дополнительно к своей зарплате. За апрель, май, июнь и сентябрь он определил размер премии в 740 тыс. руб., премия за июль составила 1,2 млн руб.

«Известия» сообщают, что 25 февраля в Москве прошли обыски по месту жительства Игоря Чалика, в ГосНИИ ГА, Минтрансе и Росавиации. Фигуранта доставили в следственное управление по Юго-Западному округу Москвы для допроса, а затем поместили на 48 часов в изолятор временного содержания. Источник издания заявил, что Игорь Чалик признал вину частично: он согласился с фактом выписывания себе премий, но не согласился с их суммой.

Никита Черненко