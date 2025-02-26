В Ростовской области легковушка насмерть сбила женщину

Сегодня, 26 февраля, в Азовском районе произошло смертельное ДТП с участием пешехода и отечественного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

По предварительным данным, водитель «ВАЗ 21124» в темное время суток двигался по трассе «Ростов — Азов». В условиях плохой видимости он не заметил женщину-пешехода на проезжей части и допустил на нее наезд.

В результате пешеход погибла на месте ДТП, получив телесные повреждения.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

Анна Анисова