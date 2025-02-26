Челябинский завод вложит 1,1 млрд рублей в запуск производства экскаваторов

Челябинский тракторный завод «ДСТ-Урал» заключил с министерством промышленности и торговли России и правительством Челябинской области специальный инвестиционный контракт (СПИК) на выпуск импортозамещающих одноковшовых гусеничных экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков. Реализация проекта оценивается в 1,1 млрд руб., сообщает пресс-служба регионального минпрома.

Новую технику можно будет использовать в различных отраслях промышленности, при добыче полезных ископаемых, в дорожном строительстве и коммунальном хозяйстве. Часть экскаваторов планируют собирать на основной площадке в Челябинске, часть — в строящихся цехах в селе Калачево. Проект позволит создать больше 500 рабочих мест. Инвестиции рассчитаны на восемь лет развития нового направления производства. За это время предприятие рассчитывает выпустить 2 тыс. экскаваторов, увеличив долю отечественных деталей в машинах до 80%. Сама компания сможет занять долю в 20% на внутреннем рынке такой продукции.

СПИК – это соглашение между инвестором и государством, по которому первый обязуется реализовать проект на территории РФ, а государство в обмен предоставляет льготы. Так, «ДСТ-Урал» будет освобожден от уплаты налога на имущество организаций и налога на прибыль в федеральный бюджет, а налог на прибыль в региональный бюджет составит 10%.

Виталина Ярховска