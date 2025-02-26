Минюст: около 40% иноагентов проживают за границей

Около 40% иностранных агентов проживают за границей, сообщила директор департамента законодательства и правоприменения в сфере некоммерческих организаций Минюста Светлана Кузнецова.

Данные госпожа Кузнецова представила на заседании комитета Госдумы по безопасности. На нем, в частности, обсуждался законопроект, согласно которому иноагентов можно привлекать к административной ответственности, если они нарушили закон за пределами России. Светлана Кузнецова назвала поправки «очень важными» и указала на низкие административные штрафы.

«Мы совершенно согласны и поддерживаем, что штрафы должны быть увеличены. Поскольку минимальный штраф… позволяет продолжать совершать правонарушения»,— сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Сейчас в реестре числятся 945 иностранных агентов, среди них 540 физлиц с действующим статусом. В середине февраля Минюст изменил форму реестра иностранных агентов, добавив в него новые инструменты для поиска и сортировки данных. В списке нет информации о том, где проживает признанное иноагентом лицо.

Полина Мотызлевская