Предложение студий в новостройках Москвы сократилось на 18%

В январе 2025 года объем предложения студий в новостройках Москвы сократился до 11 тыс. квартир и апартаментов, следует из данных BnMap.pro, с которыми ознакомился «Ъ». Относительно января прошлого года показатель сократился на 18%.

В то же время общий объем предложения всех типов жилья на первичном рынке столицы сократился за прошедший месяц лишь на 8%, до 67,3 тыс. лотов. По данным ГК «Самолет», к началу 2025 года доля студий в общем объеме предложения среди всех остальных форматов в московских новостройках уменьшилась на 2 п.п., до 16% год к году.

Как считает генеральный директор ГК «РКС Девелопмент» Станислав Сагирян, одна из ключевых причин сокращения объема предложений студий — запрет на строительство квартир площадью менее 28 кв. м. По его словам, существующее предложение студий — это нераспроданные ранее остатки.

В мае 2024 года, когда появились первые новости о запрете на строительство квартир-студий менее 28 кв. м (без учета балконов, лоджий, террас и тамбуров), в экспозиции по стране находилось более 150 тыс. объектов с такой площадью, из них 22 тыс. (14%) — в Москве. В целом в России каждая четвертая из этих квартир приходилась на новостройки, а в Москве — почти каждая вторая.

О том, почему в новостройках Москвы становится все меньше малогабаритных квартир,— в материале «Ъ» «Где эта студия, где этот дом».