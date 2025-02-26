КПО «Рахья» отъезжает на год

Вопросы реализации реформы в сфере обращения с отходами в Ленинградской области и строительства мусороперерабатывающих заводов на территории региона инициировали депутаты от партий КПРФ и «Единая Россия». С докладом по вопросам выступила заместитель председателя комитета Ленинградской области по обращению с отходами Ирина Чуркина, отметившая, что никаких проблем с выполнением реформы по обращению с отходами в Ленобласти нет. По ее словам, реформа идет в регионе даже в ускоренном режиме. Так, уже к 2027 году (а не к 2030-му) Ленобласть начнет обрабатывать 100% всех ТКО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Лидер регионального отделения КПРФ Иван Апостолевский сказал, что он направлял вопрос не об обработке, а о переработке отходов, так как это волнует граждан: какая доля ТКО перерабатывается сейчас, а какая будет перерабатываться в дальнейшем. В дискуссию вмешался губернатор Дрозденко, «на пальцах» объяснивший текущую арифметику обращения с отходами в Ленобласти. Сейчас в регионе из всего собираемого объема ТКО 60% обрабатывается, а 40% идет на захоронение. Из 60% обработанных ТКО 12% направляется на переработку, половина из оставшихся 48% идет на получение гранул для сжигания, а оставшаяся часть «хвостов» тоже отправляется на захоронение.

В дальнейшем, продолжал глава региона, в Ленобласти планируется обрабатывать (подвергать первичной обработке, разделению на фракции) 100% ТКО, то есть весь объем отходов. Из них 25% будут отправлены на РДФ, еще 25% будут переработаны. Остаток «хвостов» составит 50%, органические отходы, составляющие половину от этой доли, будут переработаны в инертную массу, пригодную для вторичного использования. Таким, образом в «хвостах» для захоронения останется только 25%. «Вот задача, которую мы должны решить к 2027 году. И мы по ТКО в Ленобласти эту задачу решим, у нас сомнений нет от слова совсем»,— заявил губернатор Дрозденко.

Коммунист Дмитрий Звонков задал вопрос о ходе строительства комплексов переработки отходов (КПО) в Ленобласти. В частности, в докладе госпожи Чуркиной упоминалось, что КПО «Рахья» во Всеволожском районе появится в 2027 году. Товарищ Звонков попросил чиновницу уточнить, будет ли объект полностью завершен через два года. Вместо нее на вопрос ответил господин Дрозденко: «Давайте я скажу самую последнюю информацию. У нас уже получено разрешение на строительство, пройдена Главгосэкспертиза. Сроки строительства — полтора года, поэтому мы рассчитываем, что в 2027 году мы полностью успеваем. Начало строительства — май-июнь этого года».

Как писал «Ъ-СПб», ранее региональный оператор по обращению с отходами УК ООЛО собирался приступить к строительству КПО «Рахья» мощностью 300 тыс. тонн обрабатываемых отходов в год в конце прошлого года, но сроки ввода были сдвинуты с 2025 года на 2026 год (см «Ъ-СПб» от 27.09.2024). В конце декабря 2024 года на одном из заседаний областного правительства это подтвердила председатель регионального комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова. Получается, что теперь завершение сооружения КПО сдвигается еще на год. В пресс-службе УК ООЛО на запрос редакции отметили, что сроки не изменились.

В начале декабря прошлого года регоператор получил разрешение на ввод КПО «Кингисепп» мощностью 320 тыс. тонн в год и стоимостью 4 млрд рублей. При этом заявлялось, что КПО начнет принимать отходы восьми южных районов области в первом квартале текущего года, для чего необходимо получить лицензию Росприроднадзора. Как уточнили в пресс-службе оператора, получение лицензии ожидается в ближайшие две-три недели.

Александра Тен