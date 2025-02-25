В Красновишерске стая бродячих собак напала на пожилую женщину

Прокуратура Красновишерского района организовала проверку по факту нападения собак на пожилую женщину. Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел 24 февраля в районе ул. Толстова в Красновишерске. Пострадавшая госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По информации пресс-службы ведомства, прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства в сфере обращения с животными без владельцев. По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры реагирования.

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в администрации Красновишерского округа, 76-летняя женщина была госпитализирована в Соликамск. «Женщина находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии», - пояснили в ведомстве. В администрации отметили также, что родственникам пострадавшей предложена помощь. С территории, где произошло нападение собак, в течение 2025 года не поступало заявок на отлов безнадзорных животных.