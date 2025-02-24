Условная зелень

Минимущества и архитектуры представило депутатам заксобрания Ульяновской области проект генплана областного центра, пояснив, что проект активно обсуждался с экспертным сообществом и все замечания сняты. Тем не менее, депутаты раскритиковали проект, указав, что он не соответствует реалиям развития города. В частности, проект рассчитан на расширение города под рост населения, в то время как население, наоборот, сокращается. Кроме того, проект, по мнению депутатов, никак не связан с разрабатываемой новой транспортной схемой города, не имеет достаточных зон зеленых насаждений общего пользования. Эксперты отмечают, что нарушен сам принцип генплана как документа планирования, поскольку в существующем виде, будучи неконкретным, он не обеспечит комплексное развитие города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты заявили, что им сложно согласиться с проектом генплана, который "не соответствует реалиям"

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Депутаты заявили, что им сложно согласиться с проектом генплана, который "не соответствует реалиям"

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В конце минувшей недели на заседании профильного комитета заксобрания Ульяновской области региональное министерство имущественных отношений и архитектуры провело для депутатов презентацию проекта генплана Ульяновска.

Подготовку проекта нового генплана Ульяновска и правил землепользования и застройки (ПЗЗ) в соответствии с госконтрактом от 18 апреля 2023 года выполняет АО «Территориальный градостроительный институт „Красноярскгражданпроект“». Согласно техзаданию, прилагаемому к контракту, проект должен был быть подготовлен и представлен на заседании Единого градостроительного совета при губернаторе региона до 13 ноября 2023 года. Затем должен был начаться второй этап исполнения контракта: на основании разработанного проекта генплана намеревались подготовить проект правил землепользования и застройки (ПЗЗ), согласовать его с заказчиком и вынести на обсуждение Единого градсовета не позднее 1 июля 2024 года. Не позднее 15 августа прошлого года должны были состояться общественные обсуждения или публичные слушания по проектам генплана и ПЗЗ, до 15 сентября должна была завершиться доработка по результатам общественных обсуждений. Окончательное утверждение генплана и ПЗЗ заказчиком (финал второго этапа исполнения контракта) должно было состояться не позднее 13 ноября 2024 года. В конце 2024 года стало известно, что сторонами подписано допсоглашение о продлении второго этапа до 2 июля 2025 года. За все время так и не было обсуждения на Едином градсовете при губернаторе проектов генплана и ПЗЗ. Архитекторы Ульяновска, депутаты и общественные активисты также отмечали, что подготовка генплана и ПЗЗ ведется кулуарно, представители профессионального сообщества не имеют доступа к информации о выполненной работе, в связи с чем не имеют возможности заблаговременно высказать свои замечания и предложения.

Тем не менее, как сообщал «Ъ», в августе прошлого года, ознакомившись с предварительно подготовленным вариантом генплана (который так и не был согласован Единым градсоветом), представители профессионального сообщества высказали целый ряд замечаний. В частности, депутаты и эксперты отмечали значительное сокращение зеленых зон общего пользования в сравнении с действующим генпланом, исчезновение некоторых водных объектов. Главную претензию по генплану высказывали в юрагентстве «Кучембаев и партнеры» (Москва, защищает права ряда ульяновцев в проблемных вопросах, связанных с градостроительной сферой), отмечая, что на карте генплана почти весь город «окрашен одним фиолетовым цветом», обозначенным как «зона смешанной и общественно-деловой застройки», генплан не детализирован на зоны ИЖС, малоэтажной застройки, многоэтажной застройки, зоны охраны объектов культурного наследия и т. д., и такое зонирование «может стать основанием для злоупотреблений» и «приведет к появлению новых точек социального напряжения».

На заседании комитета представители регионального минимущества заявили, что документ «подробно обсуждался с экспертным сообществом, и все острые вопросы, которых поначалу было немало, в итоге были сняты». Впрочем, депутатам были фактически представлены не проекты генплана и ПЗЗ, а лишь презентация генплана об основных направлениях развития города без предоставления картографического материала и без предоставления информации о проекте ПЗЗ. Но и по презентации у депутатов возникло немало вопросов. Так, к примеру, «главной ошибкой» проекта генплана депутаты назвали прогнозную численность населения 660 тыс. человек к 2045 году (рост на 15 тысяч), в то время как в последние годы, наоборот, численность жителей Ульяновска сокращается, «и пока нет оснований считать, что тенденция изменится». А с этим связано и то, как должен развиваться город и сколько и каких соцобъектов планируется построить (в генплане запланировано построить 129 соцобъектов), в то время как уже сегодня группы некоторых детсадов недоукомплектованы. Вице-спикер заксобрания Сергей Моргачев, констатировав, что «разработчики этим генпланом вводят нас в заблуждение», обратил внимание на то, что в генплане не предусмотрены парковочные пространства и совершенно не продумано, как будет осуществляться запланированное расширение основных автомобильных магистралей, поскольку расширять некуда.

Кроме того, депутаты обратили внимание на «игру цифр» проекта генплана. Так, согласно презентации, минимальный нормативный уровень озеленения города должен быть не менее 16 кв. м территории зеленых насаждений общего пользования на одного жителя. В настоящее время, по их данным, этот показатель составляет около 20,1 кв. м на человека, а согласно проекту генплана он станет 31,4 кв. м. В реальности же, как выяснилось, разработчики ввели в расчет площади городских лесов (лесопарков), отмечая, что их положено учитывать в соответствии с Градостроительным кодексом. Между тем депутат заксобрания, член градкомиссии Денис Седов отметил, что в реальности проект нового генплана «значительно сокращает площади территорий зеленых насаждений общего пользования». «В новом генплане и в ПЗЗ совсем отсутствует озеленение улично-дорожной сети, почти нет внутриквартальных и межквартальных зеленых зон. Я сравнил по своему округу с действующим генпланом — получается сокращение озеленения примерно на 40%»,— добавил господин Седов.

Ранее, отвечая на запрос «Ъ», региональное минимущества поясняло, что в самом генплане, согласно рекомендациям Минэкономики РФ (приказ №2073 от 06.05.2024), детально зоны зеленых насаждений и иная детализация будут прописаны в проекте ПЗЗ. Однако, констатирует господин Седов, в части зеленых зон общего пользования графическая часть проекта ПЗЗ не сильно отличается от проекта генплана. Всего депутат направил в минимущества более 25 замечаний по проекту ПЗЗ. Впрочем, на комитете проект ПЗЗ депутатам даже не представили.

Предполагается, что общественные обсуждения по проектам генплана и ПЗЗ состоятся уже в марте. Получить от минимущества и горархитектуры пояснения, когда проекты будут обсуждаться на Едином градсовете, а также почему до сих пор проекты не выложены для ознакомления в открытом доступе, не удалось: на запросы «Ъ» ведомства не ответили.

Председатель комитета Дмитрий Грачев отмечает, что ошибки и недоработки проектов генплана и ПЗЗ — следствие того, что «вся работа по подготовке проекта нового генплана ведется кулуарно, без обсуждения с экспертами и общественностью». «В итоге получилось, что генплан не учитывает реальных возможностей города, целый ряд социально-экономических, демографических и материальных реалий, и в данном виде маловероятно, что мы сможем с ним согласиться»,— сказал господин Грачев.

Глава юрагентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев отмечает, что отсутствие детализации по зонам разрешенной застройки и сведение все в одну «фиолетовую зону» делает генплан «бессмысленным», позволяя строить что угодно и планировать как угодно. «Застройщику, планируя свою работу, необходимо видеть, что планирует город на этой территории и рядом с ней. От этого зависит успешность его проекта. Но, устранив детализацию по зонам застройки, разработчики фактически убирают из генплана функцию планирования. ПЗЗ, где более подробная детализация, это документ зонирования, и он отвечает на вопрос “как есть”, а не “как будет”. А на вопрос “как будет” должен отвечать генплан, но этого нет. И если каждый раз менять все только в ручном режиме, комплексное развитие города так и не будет обеспечено»,— отметил эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск