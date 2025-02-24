В Белебее экс-инспектор ГИБДД уволена в связи с утратой доверия

Белебеевский городской суд удовлетворил иск межрайонной прокуратуры об увольнении бывшей сотрудницы ГИБДД в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что инспектор, предоставляя сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в 2022–2023 годах, скрыла информацию о получении более 6 млн руб., а также банковский счет несовершеннолетней дочери, на который поступило более 450 тыс. руб. Несмотря на грубость допущенных нарушений антикоррупционного законодательства, ее уволили в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника полиции. Прокурор потребовал изменить основание и формулировку увольнения на утрату доверия, что влечет более негативные последствия, отмечается в релизе.

Майя Иванова