Экс-начальнику ГИБДД потребовали строгий режим и 100-миллионный штраф

Государственный обвинитель на процессе по делу бывшего начальника Ставропольского ГИБДД Алексея Сафонова потребовал отправить экс-полицейского в колонию строгого режима на срок 24 года. Кроме того, подсудимому может быть назначен штраф на сумму 100 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Сафонов

Фото: ГИБДД Алексей Сафонов

Фото: ГИБДД

Прокурор посчитал доказанными предъявленные Алексею Сафонову следствием обвинения в создании преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ), получении взяток (ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). В преступное сообщество входили подчиненные экс-начальника ГИБДД и предприниматели, занимавшиеся транспортировкой грузов. Члены ОПС «изготавливали» визитки, которые продавали «среди перевозчиков зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края». Это помогало водителям большегрузов беспрепятственно проезжать через стационарные и передвижные посты ГИБДД, несмотря на перегрузы и другие нарушения ПДД.

В ходе следствия и суда Алексей Сафонов вину не признал, назвал свое дело заказным и намерен также выступить в прениях после выступления своих адвокатов.

Александра Ларинцева. Пятигорск