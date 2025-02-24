ЕС ввел санкции против Михаила Галустяна и Сергея Карякина

В рамках 16-го пакета санкций Евросоюза против России ограничения были внесены против 48 физических лиц, включая российского актера и юмориста Михаила Галустяна, телеведущую Юлию Барановскую, сенатора от Крыма и шахматиста Сергея Карякина, председателя совета директоров «Мечела» Игоря Зюзина, гендиректора «Интер РАО» Сергея Дрегваля, владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова.

Среди физических лиц в санкционном списке: сенатор от Астраханской области Андрей Деркач; директор по особым поручениям «Ростеха», муж телеведущей Тины Канделаки Василий Бровко; блогер и медиа-менеджер Кристина Потупчик; акционер Уральской горно-металлургической компании Игорь Кудряшкин; глава холдинга «Ленинец» Анатолий Турчак; АНО Дирекция выставки достижений «Россия» и гендиректора выставки Наталью Виртуозову»; гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков; глава ОАК Вадим Бадеха; бизнесмен Альберт Авдолян; олимпийский чемпион Никита Нагорный.

Под санкции, в частности, попала Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) за реализацию программы «Время героев» для участников спецоперации на Украине. В числе юрлиц в списке также Черноморский банк развития и реконструкции, а также криптовалютная биржа Garantex.

Лусине Баласян