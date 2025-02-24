Спрос россиян на зарубежные туры за неделю вырос до 40%

Покупки туров за рубеж увеличились в России в интервале от 10% до 40% по сравнению с предыдущей неделей. Рост связан с укреплением курса рубля и активностью туристов в акциях раннего бронирования, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Укрепление рубля и период планирования майского и летнего отдыха создали эффект, который способствует увеличению объема бронирований зарубежных туров россиянами. У крупных компаний—членов АТОР за неделю с 14 до 21 февраля показатель роста продаж стал пиковым по отношению к предыдущим неделям после новогодних каникул и фиксируется в диапазоне от 10% до 40%»,— говорится в сообщении АТОР (цитата по ТАСС).

Так, у «Интуриста» вдвое выросли продажи туров в Египет, на 5-20% — на другие зарубежные направления. Туроператоры Space Travel и «Русский экспресс» отметили недельный рост на 20–30% по всем международным направлениям. Среди самых популярных мест отдыха у всех компаний названы Египет, Турция, ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланка и Вьетнам.

«Когда рубль уверенно окрепнет и станет ровным на протяжении хотя бы двух недель — можно ожидать еще более заметного роста продаж»,— прокомментировал ситуацию вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян.

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