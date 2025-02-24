Власти Екатеринбурга опровергли информацию о нападениях в школах

Распространяемая в интернете информация о планируемых нападениях в школах Екатеринбурга является недостоверной, сообщили в городской администрации. Власти уточнили, что в школах и детсадах все же усилили меры безопасности.

По данным администрации, в соцсетях и мессенджерах развернули «спланированную информационную кампанию» для создания паники: размещаются посты и тексты о готовящихся атаках, массовой стрельбе и «других насильственных акциях» в школах. Сегодня, 24 февраля, с утра, размещались фейковые видео «со смонтированными сценами указанных акций».

«Руководители учреждений находятся на постоянной связи с правоохранительными органами, чтобы исключить все возможные риски... Никаких беспорядков ни в одной из школ Екатеринбурга не происходит»,— говорится в пресс-релизе администрации. Всю информацию о стрельбе в школах там назвали фейками.