МВД предупредило о мошеннических рассылках для восстановления Visa и Mastercard

Мошенники начали предлагать россиянам восстановить доступ к банковским картам ушедших из России Visa и Mastercard. В УБК МВД предупредили, что присылаемые ссылки ведут на вредоносный ресурс, который позволяет мошенникам получить доступ к конфиденциальным данным пользователя.

По информации ведомства, мошенники предлагают пользователям перейти по ссылке на поддельный сайт банка, где требуется ввести данные действующих карт. Ведомство отметило, что таким образом злоумышленники могут украсть деньги и личные сведения.

Об аналогичной схеме мошенничества ранее сообщало Роскачество. Мошенники присылают СМС-сообщения якобы Сбербанка с информацией о восстановлении полного функционала карт Visa и Mastercard. Пользователям предлагается пройти срочную «валидацию» карты, перейдя по ссылке, которая ведет на фейковую страницу для ввода персональных данных.

Платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России в 2022 году, после ввода российских войск на Украину. Их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей, но продолжили функционировать внутри страны. Однако в конце прошлого года у карт Visa и Mastercard начали истекать сертификаты безопасности чипов.