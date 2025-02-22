Роскачество предупредило о новом виде обмана с «возвращением» Visa и Mastercard

Мошенники начали рассылать СМС-сообщения якобы от Сбербанка с информацией о восстановлении полного функционала карт Visa и Mastercard, включая трансграничные платежи, предупреждает Роскачество. В сообщениях предлагается пройти срочную «валидацию» карты, перейдя по ссылке, которая ведет на фейковую страницу для ввода персональных данных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На этом сайте пользователей просят ввести регистрационные данные. Так мошенники могут похитить личные данные жертвы и получить доступ к ее банковским счетам. Кроме того, переход по таким ссылкам может загрузить вредоносное ПО на устройство жертвы. Мошенники используют ограничения, наложенные на Visa и Mastercard в начале 2022 года, чтобы создать иллюзию правдивости своих сообщений.

Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества, подчеркнул, что официальной информации о возобновлении работы карт Visa и Mastercard нет. Он напомнил, что ни Сбербанк, ни другие финансовые организации не рассылают СМС с просьбой перейти по ссылке для «валидации» карт или установки программного обеспечения.

Платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России в 2022 году, после ввода российских войск на Украину. Их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей, но продолжили функционировать внутри страны. Однако в конце прошлого года у карт Visa и Mastercard начали истекать сертификаты безопасности чипов.