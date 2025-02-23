В Краснодаре участились фишинговые атаки на держателей карт Visa и Mastercard

Краснодарская полиция предупредила жителей о мошенниках, которые рассылают фишинговые СМС-сообщения с предложением восстановить банковские карты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полиция Кубани Фото: Полиция Кубани

«Распространяется информация о фишинговых рассылках под предлогом восстановления карт Visa и Mastercard»,— говорится в сообщении ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным полиции, преступники создали поддельный банковский сайт. Перейдя по ссылке, пользователи попадают на фейковую страницу, где их просят ввести данные действующих карт. В результате мошенники получают доступ к финансам и персональным данным владельцев карт.

Лия Пацан