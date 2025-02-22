РБК: уходящий из РФ Ситибанк может простить долг приблизительно 1 тыс. клиентов

Ситибанк («дочка» Citigroup) уведомил розничных клиентов о «прощении» их долгов по кредитам. Списание затронет около 1 тыс. договоров, сообщает РБК со ссылкой на источники. По словам одного из них, речь идет о проблемных кредитах, которые банку не удалось продать рыночным игрокам. Объем задолженности не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По состоянию на 1 января 2025 года на балансе Ситибанка были долги физлиц на сумму 946,9 млн руб. без учета резервов. Кредиты еще на 43,9 млн руб. были отражены как просроченные. Согласно уведомлению (.pdf) на сайте, если дата ежемесячного платежа выпадает до указанной в письме даты прощения задолженности, то нужно будет внести платеж по графику. Если у клиента несколько действующих кредитных продуктов Ситибанка, то по каждому из них будет направлено отдельное письмо, СМС и уведомление на электронную почту. Банк заверил, что прощение долга повлияет на кредитную историю, но клиенту нужно будет самому заплатить налог на сумму списанной задолженности до декабря 2026 года.

Ситибанк в октябре 2022 года начал уведомлять клиентов о сворачивании корпоративного бизнеса в России. В июле 2024-го банк предупредил о прекращении работы дебетовых карт. С конца сентября клиенты банка также не могут совершить платежи, переводы и покупки по QR-коду через систему быстрых платежей.

О претензиях к Ситибанку в России — в материале «Ъ» «Денег не про Сити».