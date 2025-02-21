Медведев разъяснил, как уберечь участников СВО от «афганского синдрома»

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркнул значимость системной и долговременной поддержки ветеранов специальной военной операции (СВО) на Украине. С таким заявлением зампред Совбеза РФ выступил на встрече с участниками советских и российских военных кампаний. «Нужно, чтобы все обязательства государственные были исполнены до самого конца, и это задача и государственных структур, и нашей правящей партии "Единая Россия"»,— призвал единоросс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Медведев напомнил, что в истории СССР «были военные кампании, о которых не принято было говорить». «Они либо были под большим секретом, либо не были правильным образом объяснены людям»,— отметил политик. Один из примеров — Афганская кампания, по завершении которой многие ветераны «обижались, потому что их несправедливо оставляли без льгот и помощи», посетовал зампред Совбеза. «Такого быть не должно,— подчеркнул он.— В этом направлении нужно работать не только в Год защитника Отечества, а работать системно». Только в таком случае «наше государство будет сильным», заключил политик.

Ранее уверенность в том, что участникам СВО на Украине не грозит «афганский синдром», если государство начнет с «нашими ребятами, которые возвращаются, заниматься, увлекать их», в интервью ТАСС выразил полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога. Некоторые участники Афганской кампании «уходили в криминал, спивались» именно из-за отсутствия внимания к ним со стороны властей, отмечал он: «Это не синдром, это просто отсутствие внимания».

Григорий Лейба