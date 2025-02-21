Житель Ижевска получил 18 лет колонии за ряд тяжких преспуплений

Ленинский райсуд Ижевска вынес приговор 28-летнему местному жителю, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, убийстве и сексуальных преступлениях против несовершеннолетней (ч. 1 ст. 111 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 4 ст. 132 УК РФ, ч. 4 ст. 131 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Удмуртии.

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Судом установлено, что в период с 27 по 29 ноября 2023 года обвиняемый избил сожительницу ногами, что нанесло тяжкий вред ее здоровью. 28 ноября, находясь в состоянии опьянения, он убил сожительницу и попытался скрыть тело, сбросив его в пристрой и накрыв строительным материалом. После этого мужчина совершил насильственные действия в отношении дочери погибшей, 2013 года рождения.

Суд назначил преступнику наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года. Также удовлетворены исковые требования прокурора, взыскано 1,5 млн руб. в пользу несовершеннолетней потерпевшей. Приговор пока не вступил в законную силу.