Арестован бывший заместитель управделами нижегородского правительства

Как стало известно «Ъ-Приволжье», в феврале арестовали бывшего и.о. руководителя управления делами Нижегородской области Юрия Бортникова. Московский райсуд по ходатайству следователя СК арестовал бывшего чиновника на месяц в рамках расследования уголовного дела по растрате в особо крупном размере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Источники в кремле утверждают, что уголовное дело связано с растратой нескольких миллионов рублей. Якобы за бюджетные средства был сделан хороший ремонт в квартире, которая правительству Нижегородской области не принадлежала

Юрий Бортников в статусе и.о. руководил управделами чуть более года. В начале года он уволился и собирался переезжать на работу в администрацию Самары. Однако уголовное дело этому помешало.

Иван Сергеев