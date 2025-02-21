Сбер назвал слова-маркеры мошенников

Среди ключевых слов-маркеров мошенников выделяются «вернем украденные деньги», «получишь вознаграждение» или «спасаешь родственников», рассказал директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. Он уточнил, что такие формулировки используются, чтобы заставить граждан напасть на социальные и административные объекты.

«Если вы или ваш родственник слышали что-то из этого от звонящего незнакомца - это однозначная попытка провокации, срочно прекращайте разговор. Риск попасть под влияние мошенника сводится к нулю, если вы не начнете диалог»,— отметил господин Велигодский на полях Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» (цитата по ТАСС).

По его словам, перед новогодними праздниками зачастились нападения на социальные объекты под воздействием мошеннических звонков. В 2024 году россияне совершили порядка 350 таких нападений, следует из данных Сбербанка. «При этом сотрудники службы безопасности Сбера совместно с правоохранителями смогли "расколдовать" и вывели из-под влияния мошенников десятки россиян, которые получили такое "задание"»,— заверил господин Велигодский.

Сегодня в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что планируют бороться с телефонным и кибермошенничеством с помощью маркировки интернет-звонков. Злоумышленники часто используют виртуальные телефонные станции (АТС), чтобы скрыть свое местоположение, а данная инициатива может сделать процесс более прозрачным, а задержание преступников — быстрее.