Главные новости к утру 21 февраля

Роспотребнадзор по итогам проверок приостановил работу 76 магазинов сети «Светофор». Было изъято более 5,7 тыс. партий небезопасной продукции объемом свыше 300,1 т. О жалобах на работу сети

В начале 2025 года в России выросли запросы на страхование от терактов и диверсий, а также на увеличение соответствующих лимитов, рассказали «Ъ» участники рынка. Тарифы составляют 5–7% от лимита ответственности.

Вашингтон направил Киеву «улучшенную» версию соглашения о добыче полезных ископаемых на Украине, сообщил Axios. По его данным, советники Владимира Зеленского рекомендовали согласиться на предложение.

Как стало известно «Ъ», правительство хочет создать реестр маркетплейсов, в который включат платформы с аудиторией более 100 тыс. пользователей в сутки. Власти рассчитывают минимизировать число лиц и компаний, которые могут попасть под ограничения.

Страны G7 в совместном коммюнике отказались от призыва ужесточить ценовой потолок на российскую нефть, сообщает Bloomberg. По данным агентства, первоначальный вариант документа «был существенно смягчен».

Владимира Путина попросили не принимать законопроект, который обязывает таксопарки и самозанятых водителей такси использовать машины только российской сборки, узнал «Ъ». Предприниматели считают, что такие требования по силам лишь крупным таксопаркам, а для самозанятых водителей они почти неподъемны.

В пригороде Тель-Авива произошли взрывы в трех пустых автобусах, еще в двух местах обезвредили взрывные устройства. По версии полиции, речь идет о спланированном теракте. В Израиле приостановили движение общественного транспорта. Премьер Биньямин Нетаньяху поручил армии начать операцию «против очагов терроризма» на Западном берегу.

Госзакупки систем видеонаблюдения в 2024 году выросли до 130,1 млрд руб., выяснил «Ъ». Госорганы стали закупать на 21,8% больше таких систем, а госкомпании — сразу на 131,3%.

Количество майнинговых ферм в России за 2024 год увеличилось на 7%, до 136,6 тыс., узнал «Ъ». Наиболее популярной среди майнеров была Иркутская область благодаря мощным ГЭС и дешевой электроэнергии.

Как выяснил «Ъ», загрузка мощностей по производству планшетов и смартфонов в России находится на уровне всего 20% при спросе в 100 тыс. устройств. По оценкам участников рынка, в стране можно производить в пять раз больше.

В 2024 году объем рынка курьерских услуг населению по всей России вырос на 34% год к году, до 54,4 млрд руб., подсчитал «Ъ» на основе данных Росстата. Хотя обороты увеличились, рост рынка замедляется по сравнению с предыдущим годом.