Bloomberg: cтраны G7 откажутся от ужесточения потолка цен на российскую нефть

Страны G7 в готовящемся коммюнике по случаю третьей годовщины начала российской военной операции отказались от призыва ужесточить ценовой потолок на нефть из РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа, датированный 19 февраля.

По данным агентства, первоначальный вариант коммюнике «был существенно смягчен». В его последней версии сказано, что «надежные гарантии безопасности и интеграция Украины в ЕС будут иметь решающее значение для обеспечения прочного мира, который предотвратит будущую агрессию». В документе, в частности, больше не называют действия России «незаконными».

Кроме того, страны G7 отказались от призыва к своим министрам финансов ограничить или скорректировать потолок цен на российскую нефть, чтобы подтолкнуть Москву к переговорам. По словам неназванных дипломатов, страны продолжат переговоры по коммюнике, и возможно внесение других изменений в текст.

Как сообщала Financial Times, представители США выступают против того, чтобы в заявлении G7 Россию называли «агрессором». Участие президента Украины Владимира Зеленского в онлайн-саммите объединения, который планируется 24 февраля, пока не согласовано.

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