Главные новости за 20 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) повторно вынес на общественные обсуждения проект о повышении высотности домов на «северном намыве» Васильевского острова, проектная документация об этом появилась на сайте Смольного. Предложение подразумевает, что девелоперы смогут строить на территории дома выше 20 этажей. Однако участники рынка считают, что существенно это на площадь застройки не повлияет. Подробнее читайте в нашем материале «Девелоперы просят поднять планку на намыве».

По делу о банкротстве российской структуры Siemens Energy — ООО «Нефтегаз и энергетика» — Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Санкт-Петербурге отказался изменить подсудность на общую юрисдикцию, как того требует другая дочерняя компания ушедшего из России немецкого концерна — ООО «Системс». Между сторонами идет спор по поводу десяти квартир в центре Москвы, которые были проданы по цене ниже рыночной. Жилплощади, как считает конкурсный управляющий, должны вернуться в конкурсную массу для расчета с кредиторами. Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Между "сестрами" Siemens встал квартирный вопрос».

Федеральная антимонопольная служба проверит сеть дискаунтеров «Светофор» в связи с подозрениями на недобросовестную работу с поставщиками. Они пожаловались на невыгодные условия. Письмо на адрес ведомства отправил депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Сергей Лисовский. В нем парламентарий указал, что компания заключает договоры с поставщиками не напрямую, а через свои логистические и распределительные центры.

Специалисты Балтийского филиала Морспасслужбы заделали все пробоины на танкере Koala, наложив на них металлические листы, сообщает пресс-служба ведомства 20 февраля. В ходе работ выполнили 51 спуск, водолазные работы длились в общей сложности 43 часа. Следом сотрудники Морспасслужбы приступили к откачке воды из шахты правого борта. Жидкость без примесей нефтепродуктов попала внутрь через пробоину.

Девелоперская компания Kronung Group (ООО «Кронунг») прорабатывает возможность расширения сети своих торговых центров. Кроме двух, запланированных к открытию в текущем году, в 2027-м застройщик планирует завершить строительство еще двух ТЦ на территории петербургской агломерации и одного — в Подмосковье, сообщил со ссылкой на представителя компании РБК Петербург. Как уточнил изданию директор департамента коммерческой недвижимости Kronung Group Антон Вечер, новые торговые центры, в частности, намерены возвести в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти, на Таллинском шоссе в поселке Горелово Красносельского района Петербурга и в центре подмосковного Подольска.

Обвиняемому в организации убийства криминального авторитета Игоря Савина (Кувалда) в 1993 году экс-президенту федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга Владимиру Кулибабе предъявили обвинение в похожем эпизоде двумя годами позже. Как сообщили 20 февраля в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, в производстве следователей первого управления по расследованию особо важных дел находится уголовное дело, возбужденное в марте 1995 года по факту убийства Александра Боброва. Позже Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Владимира Кулибабу по новому уголовному делу до 19 марта.

Директором «БКС Ультима Private Banking» в Санкт-Петербурге назначен Николай Боров. Об этом «Ъ-СПб» сообщили в финансовом холдинге «БКС Мир инвестиций». На этом посту он будет отвечать за работу с состоятельными клиентами на местном рынке. Господин Боров работает в «БКС Мир инвестиций» 12 лет. Последняя его должность в холдинге — директор филиала «БКС Мир инвестиций» в Петербурге.

На сайте «Дом.рф» разместили протокол рассмотрения заявок на участие в торгах по продаже исторического комплекса бывшего СИЗО «Кресты». Документ включает две позиции, заметил «Ъ-СПб». Первая заявка была подана 13 февраля, вторая — на следующий день. Размер внесенного задатка в двух случаях составил 210,3 млн рублей. Члены комиссии признали обе заявки участниками аукциона, решение было принято единогласно.

Бывший кабинет первого мэра Петербурга Анатолия Собчака в Мариинском дворце сделают мемориальным, сообщила 20 февраля «Фонтанка» со ссылкой на представителей Законодательного собрания города. Идея принадлежит спикеру ЗакСа Александру Бельскому. На текущий момент в кабинете сохранились интерьеры и стол, за которым работал политик. Предметы для экспозиции еще не подобрали. Фотографии, документы и памятные предметы планируют искать в архивах у экс-депутатов.

В 2025 году в Санкт-Петербурге может появиться завод по производству китайских двигателей Yuchai, сообщил врио председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов в беседе с РБК Петербург. Согласование этого проекта с китайскими партнерами длится уже год, уточнил чиновник. Место строительства нового производства намерены утвердить в этом году.

Служба государственного строительного надзора и экспертизы (Госстройнадзор) Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию здания нового Центра современного искусства имени Сергея Курехина, который расположен на Среднем проспекте В.О., 93, в Василеостровском районе города. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. До этого по указанному адресу находился кинотеатр «Прибой». Реконструкция объекта проводилась с 2016 года. Работы велись на площади 7,5 тыс. кв. метров — здание высотой 22,25 м имеет пять надземных и один подземный этаж.

В Петербурге в четверг, 20 февраля, состоялась торжественная церемония подписания соглашения между Государственным Русским музеем и ПАО «Газпром» о развитии национальной школы реставрации. Подписи под документом поставили министр культуры РФ Ольга Любимова, директор Русского музея Алла Манилова и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Как сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе Русского музея, соглашение предусматривает разработку системы стажировок для студентов старших курсов вузов и колледжей под руководством квалифицированных наставников.

В трех торговых центрах Санкт-Петербурга в 2025 году откроются фуд-холлы, еще одна площадка с ресторанами запустится на базе бывшей сталелитейной мастерской Невского завода. Их общая площадь составит 18 тыс. кв. метров, сообщили в консалтинговой компании NF Group. В настоящий момент в Северной столице работают 18 фуд-холлов. Они вмещают 403 площадки для размещения мест общественного питания.