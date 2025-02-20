Русский музей и «Газпром» подписали соглашение о развитии школы реставрации

В Петербурге в четверг, 20 февраля, состоялась торжественная церемония подписания соглашения между Государственным Русским музеем и ПАО «Газпром» о развитии национальной школы реставрации. Подписи под документом поставили министр культуры РФ Ольга Любимова, директор Русского музея Алла Манилова и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Государственного Русского музея Фото: Пресс-служба Государственного Русского музея

Как сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе Русского музея, соглашение предусматривает разработку системы стажировок для студентов старших курсов вузов и колледжей под руководством квалифицированных наставников. Для молодых специалистов также будут запланированы регулярные научно-исследовательские и реставрационные мероприятия. А в рамках ежегодного национального фестиваля молодые реставраторы смогут делиться друг с другом достижениями и опытом, отметили в музее.

«Всемирно известная реставрационная школа Русского музея отличается непревзойденным мастерством и высоким профессиональным классом специалистов, бережным отношением к бесценным произведениям искусства и проверенными временем традициями: реставрационные мастерские в Русском музее были основаны более 100 лет назад. Русский музей откликается на вызовы современности и всегда готов прийти на помощь коллегам, чтобы вернуть к жизни пострадавшие произведения»,— прокомментировала подписание соглашения директор Государственного Русского музея Анна Манилова.

Предполагается, что стороны также будут содействовать развитию волонтерского движения и приобщению всех желающих к реставрационному делу, отмечается в сообщении.

В начале февраля «Ъ-СПб» вспоминал, как четверть века назад Русский музей вернул в свою коллекцию картину художника Василия Перова «Бобыль-гитарист» и эскиз к его же «Тройке» — полотна, похищенные годом ранее. Подробнее об этом — в нашем материале.

Андрей Цедрик