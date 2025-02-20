Сеть магазинов «Светофор» проверят на предмет недобросовестной работы с поставщиками

Федеральная антимонопольная служба проверит сеть дискаунтеров «Светофор» в связи с подозрениями на недобросовестную работу с поставщиками. Они пожаловались на невыгодные условия, пишет «Ъ».

Письмо на адрес ведомства отправил депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Сергей Лисовский. В нем парламентарий указал, что компания заключает договоры с поставщиками не напрямую, а через свои логистические и распределительные центры. Такой подход позволяет «Светофору» минимизировать финансовые риски, перекладывая на поставщиков обязательства по утилизации нераспроданной продукции. Господин Лисовский полагает, что такая политика сети может нарушать ст. 9 федерального закона №381, регулирующего торговлю.

По мнению юристов, такие договоры комиссии, когда они навязываются поставщикам, могут считаться недобросовестной практикой. По информации «Ъ», ФАС направила поручение провести проверку в территориальные органы.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Роспотребнадзор приостановил работу трех магазинов «Светофор» в Петербурге.

Татьяна Титаева