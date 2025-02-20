На участие в торгах по «Крестам» подано две заявки

На сайте «Дом.рф» разместили протокол рассмотрения заявок на участие в торгах по продаже исторического комплекса бывшего СИЗО «Кресты». Документ включает две позиции, заметил «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Первая заявка была подана 13 февраля, вторая — на следующий день. Размер внесенного задатка в двух случаях составил 210,3 млн рублей. Члены комиссии признали обе заявки участниками аукциона, решение было принято единогласно.

Накануне РБК сообщил, что заявку на участие в торгах подал совладелец билетного сервиса Kassir.ru, руководитель концертного агентства PMI Евгений Финкельштейн. По его планам, там может появиться «Музей добра и зла», на территории комплекса запустят также концертную площадку.

Подробнее о торгах по «Крестам» — в материале «Ъ-СПб» «На тюрьме не ставят крест».

Татьяна Титаева