Бельский предложил сделать кабинет Собчака в Мариинском дворце мемориальным

Бывший кабинет первого мэра Петербурга Анатолия Собчака в Мариинском дворце сделают мемориальным, сообщает «Фонтанка» 20 февраля со ссылкой на представителей Законодательного собрания города. Идея принадлежит спикеру ЗакСа Александру Бельскому.

На текущий момент в кабинете сохранились интерьеры и стол, за которым работал политик. Предметы для экспозиции еще не подобрали. Фотографии, документы и памятные предметы планируют искать в архивах у экс-депутатов.

Известно, что в мае 1990 года господин Собчак, будучи председателем Ленсовета, из окна своего кабинета в Мариинском дворце обращался к жителем города, собравшимся на площади во время путча. Он призывал не подчиняться незаконным решениям ГКЧП.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 19 февраля президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове. Наставник главы государства и первый мэр Петербурга скончался в ночь на 20 февраля 2000 года в Калининградской области.

Причиной смерти политика называют острую сердечную недостаточность. Собчак был похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Андрей Маркелов