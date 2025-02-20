Кулибабе предъявлено обвинение в организации еще одного убийства в 1995 году

Обвиняемому в организации убийства криминального авторитета Игоря Савина (Кувалда) в 1993 году экс-президенту федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга Владимиру Кулибабе предъявлено обвинение в похожем эпизоде двумя годами позже. В настоящий момент в производстве следователей первого управления по расследованию особо важных дел находится уголовное дело, возбужденное в марте 1995 года, по факту убийства Александра Боброва, сообщили 20 февраля в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

По версии следствия, Кулибаба организовал убийство своего знакомого из личных неприязненных отношений. Его пособники расстреляли мужчину в квартире в доме на проспекте Славы. Преступление было совершено 14 марта 1995 года.

Владимиру Кулибабе предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 17, п.п. «а», «н» ст. 102 УК РСФСР (организация убийства при отягчающих обстоятельствах, из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Второй предполагаемый подельник по данному эпизоду — Дмитрий Скворцов — находится в настоящее время в розыске, третий — непосредственный исполнитель убийства — скончался в 2003 году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что присяжные в Петербурге вынесли обвинительный вердикт по делу участников банды Кости Могилы, в том числе Владимира Кулибабы. Позднее одного из фигурантов выпустили из СИЗО под домашний арест.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Присяжных вернули в 1990-е».

Андрей Цедрик