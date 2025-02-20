Открытие четырех фуд-холлов ожидается в Петербурге в 2025 году

В трех торговых центрах Санкт-Петербурга в 2025 году откроются фуд-холлы, еще одна площадка с ресторанами запустится на базе бывшей сталелитейной мастерской Невского завода. Их общая площадь составит 18 тыс. кв. метров, сообщили в консалтинговой компании NF Group.

В настоящий момент в Северной столице работают 18 фуд-холлов. Они вмещают 403 площадки для размещения мест общественного питания. За 2024 год доля свободных площадей сократилась на 4 п. п. и достигла 8%. На Петербург и Ленобласть приходится 15% площадей рынка фуд-холлов страны.

«В отличие от фуд-кортов с набором сетевого фаст-фуда, основная цель которого задержать посетителя в торговом центре, когда он проголодался, фуд-холл больше ориентирован на осознанное погружение в гастрономию, исследование новых вкусов и кулинарных традиций. В то время как в столичных городах этот формат гастрономических объектов уже знаком потребителю, в ближайшей перспективе мы ожидаем активное развитие фуд-холлов в регионах»,— отметила заместитель регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF GROUP Наталия Киреева.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что девелопер Kronung Group построит два новых ТЦ под Петербургом и один в Подмосковье.

Татьяна Титаева