Новым главой «БКС Ультима Private Banking» в Петербурге стал Николай Боров

Директором «БКС Ультима Private Banking» в Санкт-Петербурге назначен Николай Боров. Об этом «Ъ-СПб» сообщили в финансовом холдинге «БКС Мир инвестиций». На этом посту он будет отвечать за работу с состоятельными клиентами на местном рынке.

Господин Боров работает в «БКС Мир инвестиций» 12 лет. Последняя его должность в холдинге — директор филиала «БКС Мир инвестиций» в Петербурге.

Ранее петербургское направление Private Banking курировал Григорий Сосновский, который проработал в «БКС Мир инвестиций» более 17 лет. В начале декабря прошлого года он перешел на должность директора по развитию инвестиционных продуктов в казахстанский Bereke Bank, следует из его профиля в LinkedIn.

Константин Куркин