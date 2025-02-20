Петербургский суд избрал меру пресечения Владимиру Кулибабе за закрытыми дверями

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Владимира Кулибабу по новому уголовному делу до 19 марта. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-СПб» из зала суда. Заседание проходило в закрытом режиме, прессу позвали только на оглашение решения об избрании меры пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено «Ъ-СПб» ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Фото: предоставлено «Ъ-СПб» ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Кулибабе предъявлено обвинение в организации заказного убийства 26-летнего Александра Боброва, который был застрелен в 1995 году. По информации объединенной пресс-службы городских судов, свою вину фигурант отрицает. Его защита отказалась давать какие-либо комментарии.

Бывший глава Федерации вольной борьбы Петербурга находится в заключении с декабря 2021 года по обвинению в бандитизме и организации двойного убийства — криминального авторитета Игоря Савина по прозвищу Кувалда и сотрудника милиции Кирилла Угольникова. В феврале текущего года присяжные признали Владимира Кулибабу виновным.

Кроме того, Следственный комитет РФ называет Кулибабу заказчиком убийства депутата Госдумы бизнесмена Марка Горячева, которое произошло в 1997 году.

Подробнее читайте в материале «Ъ» — «Присяжных вернули в 1990-е».

Андрей Кучеров