Название боевой машины «Терминатор» поменяют на «более русское»

Как сообщила сегодня, 20 февраля, пресс-служба Уралвагонзавода (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех»), боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» в скором времени может сменить свое название «на более привычный российскому слуху» аналог.

«В обществе кулуарно уже давно поднимается вопрос об отказе от американского названия грозной русской машины»,— объяснил это решение член совета директоров УВЗ Игорь Мешков. Вместе с тем «Ростех» объявил о проведении небольшого интерактивного конкурса на новое название для этой машины среди подписчиков своего Telegram-канала, пообещав подвести его итоги к концу следующей недели, 2 марта.

Данная машина создана на базе танка Т-90А и оснащена двумя 30-миллиметровыми орудиями 2А42, 7,62-миллиметровым танковым пулеметом ПКТМ, управляемыми противотанковыми ракетами (ПТУР) 9М120 «Атака», также может оснащаться двумя гранатометами АГ-17Д. Принята на вооружение российской армии еще в 2018 году и ограниченно применяется на СВО в силу небольшого количества произведенных единиц (на момент 2024 года войска имели в бронепарке восемь таких машин, а всего в 2022-м получили десять). УВЗ продолжает усовершенствование БМПТ, в том числе на базе платформы «Армата» с необитаемым модулем, который планируется снабдить 57-миллиметровой автоматической пушкой и системой ПТУР.

Напомним, слово «терминатор» стало популярным после выхода одноименного американского фантастического боевика, главную роль в котором сыграл Арнольд Шварценеггер. В марте 2022 года актер записал видеообращение к россиянам, в котором осудил решение президента РФ о начале специальной военной операции.

Дмитрий Сотак