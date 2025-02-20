Квартальная прибыль Lenovo выросла на 20% благодаря спросу на чипы для ИИ

Сегодня китайский производитель компьютеров, электроники и высокотехнологичных компонентов Lenovo сообщил, что по итогам завершившегося 31 декабря третьего квартала 2024/25 финансового года общая выручка составила $18,8 млрд, что на 20% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль достигла $430 млн, что также на 20% больше, чем за аналогичный период времени 2023/24 финансового года. Эти показатели оказались выше прогнозов аналитиков, опрошенных LSEG,— они ждали выручку $17,8 млрд, а прибыль на уровне $367 млн.

Главным драйвером роста выручки и прибыли стали операции по производству оборудования для технологий с ИИ — чипы, серверы и тому подобное. Высокий спрос на оборудование для ИИ позволил компании компенсировать относительно невысокую динамику продаж ПК (+4,8%) на стагнирующем мировом рынке персональных компьютеров, ноутбуков и планшетов. Lenovo также отметила, что продолжает активно инвестировать в разработку новых продуктов,— за минувший квартал расходы на R&D (исследования и разработки) составили $621 млн, что на 14% больше, чем годом ранее.

Евгений Хвостик