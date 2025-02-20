Mercedes-Benz снижает прогнозы после слабых итогов 2024 года

Руководство Mercedes-Benz намерено сократить издержки на 10% к 2027 году, а также добиться укрепления продаж и прибыльности в условиях жесткой конкуренции на автомобильном рынке. Об этом компания объявила после публикации слабых годовых результатов и неутешительных прогнозов на 2025 год.

По итогам 2024 года выручка Mercedes-Benz сократилась на 4%, до €145,6 млрд. Доходы на акцию упали на 24%, до €10,19, прибыль до уплаты налогов — на 31%, до €13,6 млрд. При этом прибыль до уплаты налогов в подразделении по производству автомобилей рухнула почти на 40%, до €8,7 млрд, из-за слабых показателей на ключевых для компании рынках Китая и Германии.

Спрос на автомобили в Европе остается на уровне до пандемии COVID-19, а китайские покупатели отдавали предпочтение бюджетным маркам местного производства. Всего за год компания продала 1,98 млн транспортных средств. В 2025 году компания ожидает продажи еще меньше транспортных средств и прогнозирует, что прибыль до уплаты налогов тоже будет ниже показателя 2024 года. В Mercedes-Benz также ожидают, что доходность от продаж в 2025 году составит 6–8%, хотя ранее компания ставила своей целью показатель до 14% «в хорошие времена» и не ниже 8% — «в сложные». Учитывая ситуацию, компания снижает дивиденды с €5,3 до €4,3.

Алена Миклашевская