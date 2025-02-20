Мошенники рассылают сообщения от имени нижегородского министра Павла Карасева
Фейковый аккаунт появился в мессенджере под именем министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Павла Карасева. Об этом сообщили в пресс-службе правительства 20 февраля.
Министр внутренней политики Нижегородской области Павел Карасев
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В правительстве в очередной раз призвали быть бдительнее, и в случае возникновения подобной переписки не продолжать ее, а фейковый аккаунт блокировать.
Как сообщал «Ъ-Приволжье», на этой неделе мошенники также создали ложный аккаунт нового министра экологии Владимира Тужилина.